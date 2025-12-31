La seguridad vial y las presión regulatoria están obligando al mundo del motor a adaptarse a nuevas normas y obligaciones a partir de 2026

Los conductores españoles se enfrenta a un 2026 cargado de cambios en el mundo del motor. Desde el 1 de enero, ya es obligatorio el uso de la baliza V16 en sustitución de los triángulos, pero hay más. También se anuncian cambios en las etiquetas medioambientales y nuevas formas de circular en caso de accidentes. Novedades que habrá que tener muy en cuenta si no queremos ser sancionados.

Desde la DGT se asegura que todos estos cambios buscan mejorar la seguridad vial, reducir emisiones y adaptar el parque automovilístico a las exigencias europeas, algo que nos obligará a adaptarnos rápidamente a los cambios anunciados.

La baliza V16, la gran novedad

El 1 de enero de 2026 se consuma la defunción de los tradicionales triángulos de emergencia. A partir de esa fecha, el único dispositivo legalmente válido para señalizar un vehículo inmovilizado por avería o accidente en la calzada será la baliza V-16 conectada.

Esta luz de emergencia no solo emite una señal lumínica ámbar visible a larga distancia, sino que incorpora tecnología de geolocalización. Al activarse, la baliza envía su ubicación en tiempo real al Punto de Acceso Nacional y, por extensión, a la plataforma DGT 3.0.

En este apartado de la plataforma tecnológica, la DGT anuncia que se expandirá de forma que no solo recibirá información de la V-16, sino que el plan es que los vehículos conectados y los servicios de emergencia compartan más datos en tiempo real (siniestros, obras, meteorología adversa), permitiendo una gestión del tráfico más proactiva y segura.

La medida busca reducir los atropellos en carretera ya que cada año mueren unas 25 personas tras bajar del vehículo para colocar los triángulos.

¿Habrá cambios en las etiquetas medioambientales?

Uno de los temas que más debate ha generado en el sector es la posible revisión de las etiquetas medioambientales (B, C, ECO y CERO). Aunque durante meses se ha especulado sobre un endurecimiento de los criterios para obtener la etiqueta, la última información sugiere una congelación del sistema actual.

Fuentes del mundo del motor apuntan a que, al menos durante 2026 y probablemente más allá, el sistema de clasificación de vehículos de la DGT se mantendrá sin cambios. De forma que los vehículos híbridos no enchufables continuarán disfrutando de la etiqueta ECO, mientras que los híbridos enchufables con autonomía superior a 40 km seguirán siendo CERO Emisiones.

Aunque el debate sobre si los distintivos reflejan o no la contaminación real, lo cierto es que, mientras no haya cambios, la clasificación actual servirá de base para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Pero no hay que olvidar que las restricciones de circulación en las grandes urbes continuarán aumentando, afectando progresivamente a los vehículos sin etiqueta y con etiqueta B. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Madrid en la que los vehículos sin etiqueta empadronados en la capital podrán seguir circulando por la ciudad hasta finales de 2026 debido a una prórroga, pero esto no aplica a vehículos de otras localidades.

Cambios en las normas de circulación

La DGT sigue con su batería de medidas para atajar la alta siniestralidad que se registra en las carreteras españolas. Para ellos ha desarrollado cambios y nuevas normas en las que se eliminan antiguas excepciones y se clarifican nuevas normas:

Fin de las Exenciones del Cinturón de Seguridad : a partir de 2026, prácticamente desaparecen las excepciones de uso del cinturón de seguridad en vías urbanas. Colectivos como taxistas, repartidores (incluso en paradas cortas) y profesores de autoescuela deberán llevarlo puesto en todo momento. Solo se mantendrán las exenciones médicas debidamente justificadas. La DGT es tajante: el cinturón es obligatorio para todos los ocupantes, sin importar la duración o velocidad del trayecto.

: a partir de 2026, prácticamente desaparecen las excepciones de uso del cinturón de seguridad en vías urbanas. Colectivos como taxistas, repartidores (incluso en paradas cortas) y profesores de autoescuela deberán llevarlo puesto en todo momento. Solo se mantendrán las exenciones médicas debidamente justificadas. La DGT es tajante: el cinturón es obligatorio para todos los ocupantes, sin importar la duración o velocidad del trayecto. Adelantamientos y Seguridad en Averías : se introduce una nueva obligación al encontrarse con un vehículo inmovilizado en la vía (por avería o accidente):

: se introduce una nueva obligación al encontrarse con un vehículo inmovilizado en la vía (por avería o accidente): Los conductores deberán reducir su velocidad en 20 km/h por debajo del límite de la vía.

Mantener la distancia lateral de seguridad de 1,5 metros al adelantar o rebasar el obstáculo.

En paralelo, se introducirán modificaciones en las matrículas de los nuevos vehículos. La principal novedad será la incorporación de un código digital vinculado al registro de la DGT, lo que facilitará la identificación en controles automáticos y reducirá el fraude.

Nuevas normas para motos y patinetes

Los cambios también llegan al sector de las motocicletas y los Vehículos de Movilidad Personal, más conocidos como patinetes. Así, se prevé una regulación más estricta del equipamiento de los motoristas. Aunque ya se recomienda como algo necesario, en breve podría oficializarse la obligación de calzado cerrado para circular, además del casco y los guantes homologados, buscando reducir las lesiones en extremidades inferiores.

En cuanto a los patinetes, la DGT anuncia un endurecimiento de su regulación recordando que está prohibido circular por aceras y zonas peatonales, así como la necesidad de llevar luces encendidas 24 horas del día. Además, se prohíbe su circulación por carriles VAO y se mantiene la sanción por el uso de auriculares o el teléfono móvil.

El mundo del motor en permanente cambio y evolución

Otras novedades en el mundo del motor

La seguridad vial, la lucha contra la contaminación y la defensa del medioambiente, los retos tecnológicos y la competencia con otros actores del mundo del motor obligan a las instituciones comunitarias a avanzar en la regulación de este sector.

Entre las medidas a tener en cuenta en los próximos meses esta la entrada en vigor de la normativa europea de emisiones Euro 7 de aplicación a nuevos modelos, imponiendo límites más estrictos a partículas y óxidos de nitrógeno.

También está previsto en impulso a la electrificación aumentando los puntos de recarga rápida en autovías y carreteras nacionales, con financiación pública y privada.

Por lo que respecta a la DGT, se anuncia una revisión del carné por puntos en el que se endurecerán las sanciones por el uso del móvil al volante y al tiempo que se premia la conducción segura con bonificaciones.

Además, cabe esperar un mayor control tecnológico en las carreteras con un aumento de los radares de tramo y la extensión a las vías secundarias de los sistemas de detección de distracciones al volante.

Finalmente, la DGT avanza en la implantación en España del carné de conducir para los que cumplan 17 años. Se trata de una norma aprobada por el Parlamento Europeo en Octubre para la que nuestro país tiene tres años para aplicarla. Cuando llegue ese momento se realizará siempre bajo la condición de circular acompañado por un adulto con más de cinco años de experiencia al volante. El permiso será provisional hasta cumplir los 18 años, momento en el que se convertirá en definitivo, y estará sujeto a normas específicas de seguridad y control.