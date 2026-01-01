Miles de personas se han congregado en el lugar en la ya tradicional macrofiesta ilegal de Año Nuevo

La 'rave' que reúne a más de mil vehículos en el pantano del Cenajo, en Albacete

Miles de personas participan en la rave establecida junto al pantano del Cenajo, en Albacete. Pese a que la Guardia Civil había conseguido frenarla, se reactivó y amenaza ahora con durar hasta el día de Reyes.

Tras casi 24 horas de fiesta, los asistentes inciden en que aún les queda energía para rato. La rave, ya tradicional, congrega cada Nochevieja a miles de personas que, además, insisten en que ‘si no se celebra en un punto se celebra en otro’. Tanto es así que, con todo preparado para la ocasión, confían en seguir alargándolo.

La Guardia Civil vigila los accesos a la rave impidiendo la entrada de más vehículos

Ante la situación, la Guardia Civil vigila los diferentes accesos impidiendo la entrada de más vehículos después de que ayer se produjesen incidentes cuando algunos asistentes trataron de saltarse el control de seguridad. En la avalancha de caravanas, varios agentes resultaron heridos y algunos vehículos quedaron destrozados por el lanzamiento de piedras.

El pasado año, la misma macrofiesta en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real acabó siendo desalojada después de 6 días sin dejar ningún incidente.

En total, en esta ocasión, unos 300 agentes de la Guardia Civil componen el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la rave del pantano del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín.

Entre los efectivos se encuentran agentes tanto de la comandancia albacetense como de efectivos desplazados desde otras provincias como Madrid, Murcia, Valencia o Sevilla.

Respecto al cerco perimetral sobre la zona para impedir que accedan más personas y vehículos, –al tiempo que se garantiza la seguridad en las vías de comunicación próximas–, la DGT ha informado de que está totalmente cortada al tráfico la carretera AB-408, desde el kilómetro 0 hasta el 12,2.

Según la información de la Guardia Civil, unos mil vehículos han llegado al embalse del Cenajo con motivo de la celebración de la 'Big Fucking Party', si bien han señalado que no se tiene una estimación exacta de asistentes a esta fiesta no comunicada ni autorizada.