Los hechos ocurrieron cuando varias patrullas detectaron la conducción irregular del motorista

Muere un hombre en la calle en Badalona en pleno episodio de frío intenso

Compartir







Los Mossos d’Esquadra han detenido en Reus, en Tarragona a un motorista que circuló a más de 200 kilómetros por hora por la autopista AP-7 durante un tramo de 36 kilómetros y que, además, dio positivo en drogas.

Según ha informado la policía autonómica, el arrestado está acusado de un delito de conducción temeraria, al considerar que puso en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía debido a la elevada velocidad a la que circulaba. Los hechos ocurrieron cuando varias patrullas detectaron la conducción irregular del motorista y activaron un dispositivo de seguridad en la autopista.

La actuación policial culminó con una “retención controlada” del vehículo para evitar un accidente de mayores consecuencias. Durante la intervención, uno de los agentes resultó herido, aunque su estado no reviste gravedad, el detenido fue puesto a disposición judicial.