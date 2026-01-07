La mujer que mató de 118 navajazos a su novio en 2023 en Sant Adrià, Barcelona acepta la condena de 20 años de cárcel

La mujer acusada de matar de 118 navajazos a su novio en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el 16 de noviembre de 2023 ha aceptado 20 años y un día de prisión, según han informado fuentes de la Fiscalía Provincial de Barcelona a Europa Press este miércoles.

La mujer, que ha sido condenada por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, concurriendo la agravante de parentesco y la atenuante analógica de confesión, también tendrá que cumplir la medida de libertad vigilada durante 5 años.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, que inicialmente pedía para ella 25 años de cárcel, los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas cuando ambos se encontraban en el salón del domicilio que compartían.

La Fiscalía sostiene que la acusada, haciéndole creer que se trataba de un juego sexual, "le ató las manos por detrás del cuerpo, dejándole así completamente inmovilizado" para posteriormente asestarle 118 navajazos mientras se encontraba con vida, lo que incrementó su padecimiento de forma gratuita e innecesaria para causarle la muerte.

Así sucedió el ataque

Lo hizo cuando la víctima se encontraba confiada en su hogar, creyendo que estaba iniciando un juego sexual con su pareja y "sin poder ejercer ningún tipo de defensa eficaz ante el ataque".

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, quien habría sufrido el ataque de su pareja con un cuchillo, provocándole una herida mortal. Fue la propia mujer, que estaría embarazada según avanzó 'El Periódico', quien llamó al 112 y avisó a la policía de que dos hombres extranjeros les habían asaltado en el interior de la vivienda. Una declaración que no cuadró entre los Mossos d'Esquadra. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima y a la presunta agresora con una herida de cuchillo en la pierna.