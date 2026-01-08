El caso de la chica de la carretera, asesinada hace 23 años: nadie la reclama y piden ayuda para identificarla

Su cuerpo fue encontrado en noviembre de 2002 en una carretera rural de Malgrat del Mar en Barcelona.

Es conocida ya como la chica de la carretera

Compartir







Es conocida ya como la chica de la carretera. Su cuerpo fue encontrado en noviembre de 2002 en una carretera rural de Malgrat del Mar en Barcelona. La mujer había sufrido numerosas heridas en el cuerpo y el rostro por lo que todo apunta a una muerte violenta. Se calcula que la víctima había muerto unas 12 horas antes de ser hallada y podría ser de orígen bengalí.

En las redes sociales hay extrañeza por pedir una colaboración ciudadana 23 años después. Pero no es la primera vez que se sigue la pista de qué ocurrió con la chica de la carretera. Otro caso ocurrido en los Países Bajos en 2016 presentaba inicialmente similitudes con este, pero finalmente la pista fue descartada.

PUEDE INTERESARTE Muere un niño de cuatro años tras una colisión frontal entre dos coches en Barcelona: sus padres y su hermano siguen ingresados

Interpol tiene también el caso como un verdadero enigma. El año del nacimiento de la mujer se estima entre 1973-1978, de una edad de entre 25 y 30 años. Su talla era de 160 centímetros. Como refleja la imagen que comparte la propia Interpol tiene el pelo negro y los ojos castaños.

PUEDE INTERESARTE Mata a su padre a martillazos en Lanzarote y explica que se estaba defendiendo de una agresión sexual

La joven llevaba en el momento de su muerte pantalones vaqueros (jeans) azules de marca Teri Pevi y de talla 3, un jersey de lana de un color carmesí intenso, una camiseta de manga corta beis verdoso de marca Marks & Spencer y de talla europea 36-38, una camiseta negra de algodón de tipo regata, de talla europea 36-38, ropa interior negra de algodón y calcetines grises con pequeñas formas geométricas de color rojo y verde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Más llaman la atención y podrían dar más pistas de su identidad los tatuajes y las marcas encontradas en su cuerpo, como una de una vacuna en el brazo izquierdo o un pequeño tatuaje con el símbolo Om (tres curvas, un semicírculo y un punto) en el dorso de la mano derecha.

La joven también llevaba al ser encontrada numerosas pulseras metálicas finas y onduladas de distintos colores, en la muñeca derecha, hilos oscuros alrededor del tobillo izquierdo, a modo de pulsera de tobillo e hilos oscuros alrededor de los dedos pulgares de los pies, a modo de anillos.