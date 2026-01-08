Los cinco afectados por el accidente resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales de Barcelona

El 2025 se convierte en el segundo año con menor cifra de muertes en carretera desde 1960

Compartir







Un niño de cuatro años mallorquín ha muerto en el hospital de Barcelona tras sufrir un accidente de tráfico el 29 de diciembre. El coche en el que viajaba con su familia colisionó frontalmente con otro turismo en la localidad de Cercs, según informa 'Diario Mallorca'. Los padres y el hermano pequeño, de cinco años, y el ocupante del otro coche siguen ingresados.

Los Mossos d'Esquadra aseguran que el accidente ocurrió el pasado 29 de diciembre a las 21:00 horas. En la carretera C-16, a la altura de Cercs, el coche en el que viajaba una pareja con sus dos hijos chocó frontalmente con otro vehículo en el que solo iba el conductor.

La familia del niño y el otro ocupante del coche siguen ingresados

Los cinco afectados por el accidente resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales de Barcelona. El niño más pequeño de la pareja, de cuatro años, ha muerto ahora en el centro hospitalario. El resto de las víctimas siguen ingresadas en diferentes hospitales.

Los Mossos d'Esquadra se encargaron de realizar el atestado del accidente para esclarecer las causas del incidente que se ha saldado con la vida del pequeño y que ha dejado cuatro personas heridas de gravedad.