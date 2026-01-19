Logo de telecincotelecinco
Denuncian una agresión sexual de un interno de una cárcel de Barcelona a una funcionaria

Exterior del Centro Penitenciario. Europa Press
El sindicato CSIF ha denunciado que un interno de la cárcel de jóvenes de Barcelona agredió sexualmente el pasado viernes a una funcionaria, unos hechos ante los que la Consellería de Justicia sostiene que ha adoptado las medidas disciplinarias correspondientes.

Según ha informado CSIF en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando un interno de la cárcel de jóvenes, durante una consulta de enfermería, se abalanzó sobre la funcionaria y le hizo tocamientos.

Además, según el sindicato, el mismo interno ya había intentado agredir sexualmente una semana antes a otra trabajadora de vigilancia

El sindicato ha denunciado que este interno estaba incluido en un protocolo por agresión sexual, de forma que los responsables conocían el riesgo existente y, pese a ello, no adoptaron las medidas necesarias para evitar una nueva agresión.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Justicia han indicado que han adoptado las medidas disciplinarias pertinentes en relación a este interno.

