19 ENE 2026 - 07:30h.

Los menores de cuatro y cinco años iban a bordo de un coche junto a sus padres cuando sufrieron una colisión frontal

La familia ha compartido una carta en agradecimiento a la sanidad pública: "Os estamos enormemente y eternamente agradecidos".

BarcelonaUn accidente de tráfico ha sacudido a una pareja mallorquina, que sufrió el pasado 29 de diciembre una colisión frontal en Barcelona con sus dos hijos, de cuatro y cinco años a bordo. Ambos se llevaron la peor parte, al quedar en estado crítico, y a los días se consumó la tragedia al fallecer como consecuencia del suceso. Un desenlace fatal que la familia ha compartido a través de una carta para agradecer la labor de los servicios sanitarios.

La carta publicada en La Vanguardia relata en primera persona cómo el hermano de la mujer se enteró del grave accidente, que acabó con los cinco ocupantes del vehículo ingresados en varios hospitales como consecuencia de las lesiones sufridas.

"Fueron 3-4 horas de inquietud. Nadie nos dio ninguna información. Y si ya es doloroso pensar que tus familiares están heridos, no saber nada lo hace aún más difícil", admite el familiar en la carta donde admite que se quedaron "totalmente maravillados" una vez llegaron al hospital. Allí, "todo cambió" gracias a los sanitarios.

"Si Teo no ha podido salir adelante, no ha sido porque hayan dejado de hacer nada"

Ambos menores fueron ingresados. En el caso del pequeño de cuatro años murió a los pocos días y su hermano, de cinco años, falleció tras más de una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): "No quiero olvidarme del personal del SEM. No hemos podido hablar con ellos, pero nos cuentan que hicieron un trabajo extraordinario, y que si Mauro ha podido estar luchando más de diez días para salvarse es por todo el buen trabajo que hicieron".

Sus padres continúan ingresados y evolucionan favorablemente mientras conviven con la pérdida de sus dos hijos: "No tenemos palabras para describir el infinito agradecimiento que les tenemos. Sabemos que, si Teo no ha podido salir adelante, no ha sido porque hayan dejado de hacer nada. Lo han intentado todo y hasta el final".

El familiar pone en valor la "empatía, profesionalidad, conocimientos, delicadeza y sensibilidad" que tuvieron los sanitarios con los pequeños tras una pérdida que les ha dejado "para siempre golpeados y agradecidos": "También sabemos que si Mauro ha tenido alguna posibilidad de salir, es gracias a todos estos profesionales, que sin conocernos se han dedicado en cuerpo y alma a cuidarlo y tratar de curarlo".

"Os estamos enormemente y eternamente agradecidos"

Un trágico desenlace en el que, "desgraciadamente", tanto Teo como Mauro "ya están en el cielo". A pesar de ello, la familia no ha dudado en agradecer la labor sanitaria: "A veces, las noticias nos quedan lejos cuando oímos hablar de la sanidad pública. Es cuando te toca vivirla de cerca que te das cuenta de que es necesario invertir en ella, que es necesario gestionar de la mejor forma los impuestos que entre todos pagamos, y que hay que pagarlos".

Ellos recibieron en sus días "más oscuros" un amor, acompañamiento y apoyo que nunca olvidarán: "Queremos que otros puedan seguir cuidándonos cuando desgraciadamente lo necesitamos. Os estamos enormemente y eternamente agradecidos".