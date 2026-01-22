Un coche arrastrado por un temporal en diciembre reaparece ahora en una playa de Barcelona

Las lluvias y el fuerte oleaje han hecho reaparecer un coche en una playa de Vilassar de Mar, arrastrado por un temporal registrado antes de Navidad

El vehículo fue arrastrado inicialmente por el temporal registrado antes de Navidad, entre el 19 y el 23 de diciembre, según han confirmado fuentes municipales

Las lluvias intensas y el fuerte oleaje de los últimos días han dejado al descubierto un coche en la playa de Vilassar de Mar, en el Maresme

Las precipitaciones caídas el 20 de diciembre en buena parte de Cataluña provocaron que el coche, que se encontraba vacío, fuera arrastrado desde un arroyo municipal hasta la playa. La Policía Local de Vilassar identificó posteriormente que se trataba de un vehículo de renting y reclamó a la aseguradora correspondiente su retirada.

La compañía intentó retirar el coche el pasado 15 de enero, aunque la operación no pudo llevarse a cabo debido a la posición del vehículo y a las condiciones del entorno, según explican las mismas fuentes municipales.

Con la llegada del temporal Harry, el coche volvió a desplazarse y acabó en la playa de Ponent de Vilassar, a la altura de la calle de la Mar y a unos 700 metros de la estación de Rodalies

La aseguradora ha informado al ayuntamiento de que tiene contratado el servicio para su retirada y que está a la espera de que se den las condiciones adecuadas para hacerlo.

El paso del temporal ha provocado importantes daños en las playas del área metropolitana de Barcelona, como en el paseo marítimo de Badalona, donde se ha visto afectado el colector de aguas residuales de Llevant. En Vilassar de Mar, los servicios municipales están evaluando este jueves el estado del paseo marítimo, que ha quedado notablemente dañado por el fuerte oleaje.