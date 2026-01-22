Álex Aragonés 22 ENE 2026 - 11:52h.

La familia de la joven de 16 años denuncia la agresión producida durante la Fiesta Mayor del municipio catalán: "No los conocían de nada, tienen pinta todos de ser menores"

La menor quedó inconsciente y su pareja sufrió múltiples contusiones en una agresión que fue inmortilazada: "Descubrió lo que le había pasado en el vídeo"

Compartir







Barcelona"Cinco minutos más y los podrían haber matado". Así relata Aida la brutal agresión grupal que sufrió su hermana de 16 años junto a su pareja de 18 años durante la Fiesta Mayor de invierno de Argentona (Barcelona), donde unos 20 jóvenes les propinaron puñetazos y patadas, dejando a la menor inconsciente y con una fractura craneal.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado pasado a las 04:00 horas, cuando la pareja celebraba las fiestas patronales del municipio catalán en el interior de un teatro. Al salir, acompañaron a una amiga hacia al taxi y se quedaron hablando en un banco. Un momento de tranquilidad que se esfumó tras aparecer otro joven que les empezó a increpar, desatando el inicio del caos que aún estaba por llegar.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre en Soria por lanzar una olla de agua hirviendo a su compañera de piso: la mujer sufre lesiones graves

"Les preguntó si había algún supermercado por allí y no dejaba de insistir. Les dijeron que no querían problemas y el chico se fue hablando por teléfono. Al verlo, les dio muy mala espina y se levantaron para buscar al resto del grupo", explica Aida. En ese instante, la pareja se encontró al chico acompañado de otras 20 personas, que se abalanzaron sobre ellos.

"No los conocían de nada, tienen pinta todos de ser menores"

"Primero fueron a por la pareja de mi hermana. A ella también la empujaron y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Siguieron propinándole unas cuantas patadas", relata Aida sobre una agresión que fue inmortalizada y se ha compartido en redes sociales. En el vídeo se aprecia como una chica levanta a la menor y la sienta en las rejas de una frutería que había en el lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esa persona ayudó a que la menor recuperase la conciencia: "No veía bien". Poco a poco, fue despertándose y los agresores huyeron del lugar: "No los conocían de nada, tienen pinta todos de ser menores. Iban con capucha y vestían más o menos igual". Tras la agresión, su hermana continuaba sin ver.

"La acompañaron un par de calles. Una vez supo dónde estaba, siguió sola un par de calles más hasta encontrarse con el resto del grupo de sus amigos y tuvo que ir caminando hasta casa sola. Y todo esto porque hubo una segunda pelea y, al ver el alboroto todo el grupo de jóvenes fue y en ese momento de distracción mi hermana y su pareja pudieron irse. Cinco minutos más y los podrían haber matado", añade.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Descubrió lo que le había pasado en el vídeo porque perdió el conocimiento"

Una vez en casa, los familiares llevaron a las víctimas al hospital, donde les confirmaron que la menor tenía una fractura en la parte posterior del cráneo y su pareja múltiples contusiones, principalmente en la cabeza y en la cara: "Por un dedo no le tocan el ojo. Nos han explicado los médicos que si le hubieran dado una patada con fuerza en la sien, lo podrían haber dejado allí", afirma Aida.

Esta agresión ya ha sido denunciada ante los Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los agresores. Mientras, la menor sigue en reposo recuperándose del incidente. "Ha pasado las primeras 48 horas sin poder dormir más de dos horas seguidas. Ella descubrió lo que le había pasado en el vídeo porque perdió el conocimiento", sentencia la familia, que ha expresado su queja porque "la policía tardó un buen rato en aparecer".

La respuesta del Ayuntamiento de Argentona

Por su parte, el Ayuntamiento de Argentona ha expresado su "más absoluto rechazo" ante la agresión y ha condenado los hechos: "Estamos en contacto con las familias de los afectados, a quienes hemos trasladado todo el apoyo y la voluntad de acompañarlas en lo necesario"

El consistorio también ha agradecido la colaboración de ambos cuerpos de seguridad y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "mantener la calma, evitar la difusión de rumores y permitir que las autoridades policiales puedan trabajar con plena eficacia"

"La violencia no tiene cabida en Argentona", ha expresado el Ayuntamiento, que "reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los vecinos y vecinas, y continuará colaborando con los cuerpos de seguridad para esclarecer los hechos lo antes posible".