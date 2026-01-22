Álex Aragonés 22 ENE 2026 - 14:02h.

La principal vía afectada por este cierre es la A-2, que ha llegado a registrar hasta 18 kilómetros de colas

El maquinista fallecido en el accidente de tren de Rodalies en Gelida, Barcelona, es un joven de Sevilla que estaba en prácticas

Compartir







BarcelonaEl corte de la AP-7 tras el choque de un tren contra un muro en Gelida (Barcelona), que ha acabado con la vida del maquinista y con al menos 33 afectados y cinco heridos graves, ha obligado a los conductores a buscar vías alternativas para seguir circulando a su paso por el tramo afectado entre Martorell y Vilafranca del Penedès.

El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene esta autopista ha supuesto el corte temporal en un tramo de la vía troncal de Cataluña. Una situación que, junto a la paralización del servicio de Rodalies tras el accidente de tren, ha causado importantes atascos en los principales trazados de acceso a Barcelona.

La principal vía afectada por este cierre es la A-2, que ha llegado a registrar hasta 18 kilómetros de colas este jueves, aunque la situación ha mejorado sobre las 10:00 horas con retenciones de 5,5 kilómetros, entre Sant Vicenç dels Horts y Pallejà, y de 4 kilómetros entre Cornellà y Sant Feliu.

¿Cuáles son las rutas alternativas?

Esta alta afluencia de vehículos en la A-2 se ha debido a usuarios que pretendían coger la C-32 como vía alternativa al corte de la AP-7, y obligatoriamente lo tienen que hacer por dicha vía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras dure la restricción, los vehículos se desvían por rutas alternativas en función del destino. Es el caso de la A-2 hasta enlazar C-15, y en Vilafranca del Penedès vuelven a incorporarse a la AP-7, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

De este modo, las alternativas en el tramo afectado son la C-25 hacia interior, la N-340 y C-15 hacia el Penedès, C-32 litoral, y C-58 y B-40 hacia A-2. En el caso de los camiones que transportan mercancías peligrosas, Trànsit ha detallado que no pueden circular por la C-32 y túneles del Garraf.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tampoco pueden hacerlo por el túnel del Bruc, pero sí por la A-2 hasta enlazar con la C-15 y por la C-15 hasta Vilafranca del Penedès e incorporarse a la AP-7.

El tráfico aumenta un 85% en la C-32 en el Garraf por el corte

El tráfico en la salida de Barcelona por la C-32 en la zona del Garraf (Barcelona) ha aumentado un 85% a raíz del corte en la AP-7 a la altura de Martorell en sentido sur. Así lo ha señalado este jueves en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en la que también ha celebrado que esta vía sea gratuita tras el decreto del Govern, un factor que ha incrementado el tráfico.

"Estamos encontrando un drenaje adecuado para la movilidad afectada en la AP-7, pero esto presiona la A-2 desde Sant Andreu de la Barca hasta más allá de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)", ha añadido Lamiel. Asimismo, Trànsit ha reforzado la información de la restricción a pie de carretera mediante paneles móviles situados en los puntos estratégicos de decisión y desvío, y la incidencia también se está anunciando en los paneles de mensaje variable fijos de la red viaria.

Implantan más restricciones de tráfico pesado durante el corte

Por su parte, la Diputación de Barcelona ha implantado nuevas medidas en la red de carreteras locales para minimizar las afectaciones durante el corte de la AP-7. En concreto, se ha restringido la circulación de camiones en la BV-2433 de Martorell a Castellví de Rosanes en sentido sur y en la C-243b de Gelida (Barcelona) al centro logístico Prologis en ambos sentidos, indica en un comunicado este jueves.

También ha desplegado personal en ambas intersecciones para informar a los conductores de las nuevas medidas, desplegadas con el objetivo de avanzarse al posible colapso que puede producirse en el acceso a los municipios, y que se suma a la restricción de vehículos pesados por la BV-2249 entre Gelida y Masquefa anunciada este miércoles.