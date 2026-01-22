La incidencia continúa a primera hora pese al anuncio del restablecimiento: Rodalies aconseja planificar el viaje con medios de transporte complementarios

Los trenes de Rodalies en Cataluña no están prestando servicio a primera hora de la mañana de este jueves "por causas operativas", según han informado en un apunte en 'X'. Los problemas se registran pese al anuncio de su restablecimiento, y después de que la circulación quedase interrumpida tras el trágico accidente ferroviario en Gelida, donde falleció un maquinista en prácticas, así como otro en Girona, donde no hubo que lamentar muertes; unos siniestros que se produjeron en pleno temporal de fuertes lluvias y bajo el luto oficial por el descarrilamiento de trenes en Adamuz el pasado domingo.

Ante la situación, recomiendan consultar los servicios alternativos en los canales habituales de Rodalies y planificar el viaje con medios de transporte complementarios.

El servicio de Rodalíes trata de recuperar la normalidad tras el accidente ferroviario mortal en Gelida, Barcelona

La incidencia, concretamente, se produce después de que este miércoles se cortara todo el servicio por el accidente ferroviario en Gelida, Barcelona, y después de que descarrilase también un convoy en Girona por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía en lo que se cree como otra consecuencia del fuerte temporal de lluvias que ha sacudido a Cataluña con la borrasca Harry.

Desde la Generalitat, reiteraron que el servicio no sería restablecido hasta tener garantías de "máxima seguridad". Y fue sobre las 20:30 de ayer cuando se anunciaba el restablecimiento del servicio, algo que hoy, jueves 22 de enero, no ha sido así a primera hora, con la circulación paralizada por "causas operativas", como han subrayado, aconsejando usar transportes alternativos puesto que se espera una jornada de imprevistos y retrasos.

Durante el día de ayer, múltiples efectivos trabajaron en la comprobación del estado de la estructura y red ferroviaria, muy afectada por el temporal, al que apuntan principalmente por los dos sucesos ocurridos en Barcelona y Girona. En el de Gelida, concretamente, murió un maquinista en prácticas que se encontraba en la sala de mandos del convoy junto a otros tres integrantes.

Todo ocurrió pasadas las nueve de la noche del martes, cuando el tren, de la línea R4 de Rodalies, chocaba contra un muro de contención, que se habría desprendido sobre la vía debido al fuerte temporal de lluvias que ha sacudido a Cataluña con la borrasca Harry, según la principal hipótesis de la investigación. La sala de mandos, en la que se encontraba el fallecido, fue la más afectada.

La Generalitat de Cataluña ha apuntado así como "principal hipótesis" al “desprendimiento de un talud" que "se produjo justo cuando pasaba el tren”.

En el suceso, además de lamentar la muerte del maquinista en prácticas, un joven de 28 años natural de Sevilla, también resultaron heridas 37 personas.

Tras confirmarse el balance de lo ocurrido e identificarse plenamente la identidad del fallecido, Nuria Parlón, consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, expresaba sus condolencias a través de un mensaje en X.

"Lamento profundamente la muerte de uno de los maquinistas en prácticas en el accidente de tren, en el R4. Quisiera expresar mi pésame a sus familiares. Deseamos también la rápida recuperación de las personas heridas en el accidente. Así como, un agradecimiento a la labor de los servicios de emergencia Govern", señalaba la consejera catalana de Interior.

Tras estos hechos, Rodalies anunciaba la suspensión del servicio en toda Cataluña mientras se evaluaban los daños y la infraestructura, que presentaba árboles caídos y rocas en distintos puntos de la red debido a las fuertes lluvias. No sería hasta la noche de ayer cuando confirmaban el restablecimiento de la red, pero tal como ha arrancado la mañana, se esperan todavía problemas y retrasos.