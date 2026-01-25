Redacción Cataluña 25 ENE 2026 - 14:07h.

El Govern, Adif y Renfe están reunidos de nuevo para decidir si se reanuda el servicio

Última hora de los accidentes ferroviarios en España: suspendida la circulación de trenes entre Arahal y Marchena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo está "trabajando día y noche, codo con codo", con la Generalitat de Cataluña para el restablecimiento del servicio de Rodalies que se encuentra suspendido desde este sábado a las 13.00 horas.

"Estamos trabajando día y noche, codo con codo, con la Generalitat de Cataluña para que vuelva a restablecerse un servicio ferroviario de Cercanías, digno y seguro, que es lo que merecen los ciudadanos de Cataluña como del resto de España", ha afirmado Sánchez en un mitin en Huesca con la candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

El Govern, Adif y Renfe se reúnen

El Govern, Adif y Renfe están reunidos de nuevo este domingo por la mañana en la Conselleria de Territorio para decidir si se reanuda el servicio de Rodalies y regionales, suspendido desde las 13.00 horas del sábado.

De momento el Govern ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat (Barcelona).

También se mantienen abiertas las barreras de las C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.

El Govern pidió a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Cataluña el sábado ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías, según informaron el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa.

El Govern también solicitó a las operadoras la gratuidad del servicio "hasta que se recupere la plena normalidad".