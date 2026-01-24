La ceremonia ha comenzado a las 10:00 horas en las instalaciones donde el joven militar prestaba servicio

Confirman la muerte de Álvaro García, un enfermero legionario de Ceuta de 32 años, en el accidente de Adamuz

Ceuta ha rendido este sábado un sentido homenaje al legionario ceutí Álvaro García, fallecido a los 32 años en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. El 'adiós' ha tenido lugar en un solemne acto de honras fúnebres celebrado en el acuartelamiento García Aldave, sede de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2.º de La Legión.

El emotivo acto ha comenzado a las 10:00 horas en las instalaciones donde el joven militar prestaba servicio, y ha reunido a las principales autoridades civiles y militares de la ciudad, además de numerosos compañeros legionarios y representantes institucionales.

Entre los asistentes ha estado el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas; la delegada del Gobierno, Cristina Pérez; y el comandante general de Ceuta, Luis Jesús Fernández.

La ceremonia

La ceremonia ha comenzado con una misa en memoria del capitán enfermero García Jiménez, tras la cual se ha desarrollado el acto fúnebre propiamente dicho. Durante el homenaje han sonado el himno nacional, 'El Novio de la Muerte' y la canción del legionario.

Como es tradición, el Ejército ha hecho entrega a la familia de la bandera nacional y el chapiri, antes de que el féretro haya sido sacado a hombros por sus compañeros de unidad.

Minutos antes del inicio del acto, el teniente coronel Javier Veiga, jefe de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2.º de La Legión, ha comparecido ante los medios allí presentes para trasladar el dolor de la unidad.

"El sentimiento es de pena, de muchísima pena. Ahora lo que esperamos es poder despedir a nuestro compañero como se merece y que los padres puedan empezar a pasar el duelo, arropados por todos nosotros", ha señalado el mando militar, tal y como recoge Europa Press.

Veiga ha aseverado que, tras conocerse la noticia del fallecimiento, varios miembros de la unidad se desplazaron a Córdoba para acompañar a los padres del legionario, encargarse de los trámites necesarios y brindarles apoyo personal en unos momentos de extrema dureza. "Hemos intentado ayudarles y arroparles en todo aquello que han necesitado", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que su recuerdo permanecerá "imborrable", y ha descrito al enfermero militar como "una persona extraordinaria, abnegada, disciplinada, pero sobre todo alegre y tremendamente generosa".

La capilla ardiente

El homenaje comenzó este pasado viernes con la instalación de la capilla ardiente en el Salón del Príncipe del acuartelamiento García Aldave, que permaneció abierta al público desde las 17:00 horas.

Numerosos ceutíes, junto a mandos militares de los distintos cuerpos adscritos a la Comandancia General de Ceuta, acudieron a rendir un último tributo al legionario y a mostrar su apoyo y cariño a la familia en estos momentos de dolor.