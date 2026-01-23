Las imágenes publicadas por Óscar Puente del brutal impacto de los dos trenes en Adamuz

El ministro Óscar Puente difunde imágenes del coche 7 del tren Iryo tras el descarrilamiento y la colisión con el tren Alvia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha difundido este viernes en redes sociales imágenes del fuerte impacto sufrido en la parte anterior izquierda del coche 7 del tren Iryo, que descarriló el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y posteriormente sufrió la colisión del tren Alvia que circulaba en sentido contrario. En las fotografías compartidas en X se aprecia la deformación del vagón y los restos del convoy, una evidencia visual que vuelve a subrayar la gravedad del accidente, que deja 45 fallecidos y numerosos heridos.

Puente ha acompañado las imágenes con un mensaje en el que se comprometió a desmentir “cada día” lo que califica como “barbaridades” difundidas sobre el siniestro y cuestionó las motivaciones de quienes sostienen teorías contrarias a la versión oficial: “¿Qué es lo que persigue?”.

La publicación se produce en plena polémica por el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que apunta a la rotura de la vía como causa principal del descarrilamiento.

El accidente, considerado ya uno de los más graves de la historia reciente del ferrocarril español, se produjo en un tramo de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Según la investigación inicial, la posible fractura previa en el carril provocó el descarrilamiento del Iryo, cuyos vagones invadieron la vía contraria, donde el Alvia, en dirección a Huelva, impactó contra el convoy accidentado y también descarriló.

Con esta difusión, el ministro busca responder a las teorías conspirativas que niegan que existiera una colisión, defendiendo que las imágenes son una prueba directa de la secuencia de los hechos. El Gobierno, por su parte, insiste en que la investigación sigue su curso con total transparencia y con el análisis de todos los datos técnicos disponibles, incluidas las cajas negras y el material ferroviario.