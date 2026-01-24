La mayoría de trenes no circularán durante este sábado, por lo que se ha puesto en marcha servicios alternativos por carretera

Muere el maquinista del tren de Rodalies que ha chocado contra un muro en Gelida, Barcelona: al menos 33 afectados y cinco heridos graves

El servicio ferroviario de Rodalies de Cataluña vuelve a estar parcialmente suspendido este sábado, con interrupciones generalizadas en todas sus líneas, tras detectarse nuevos riesgos en la infraestructura derivados de posibles desplazamientos del terreno y desprendimientos.

Renfe ha informado que se ve "afectado" por motivos de seguridad y que a lo largo de la jornada se llevarán a cabo inspecciones técnicas en numerosos puntos de la red. El objetivo de estas revisiones es garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria tras los últimos incidentes provocados por el temporal.

Mientras duren los trabajos, la operadora ha anunciado la puesta en marcha de servicios alternativos por carretera en los tramos donde no puedan circular los trenes.

La decisión llega después de que el departamento de Territorio de la Generalitat anunciara inicialmente la suspensión total de Rodalies para este sábado, una medida adoptada tras una reunión con Renfe y Adif, en la que ambas entidades trasladaron al Govern su imposibilidad de operar la red con plenas garantías de seguridad.

Aunque en un primer momento se planteó un cierre completo del servicio, Renfe ha matizado posteriormente que la afectación será parcial, si bien ha reconocido que la mayoría de trenes no circularán durante la jornada.

Cómo queda el servicio

En la Línea R1, en el tramo Blanes-Maçanet-Massanes, habrá servicio alternativo por carretera, al igual que entre Badalona y Mongat. En el resto de la R1 circularán dos trenes por hora y sentido.

En la Línea R2 sur, entre Castelldefels y Garraf, se prevé también servicio alternativo por carretera, mientras que en las líneas R2 norte y R8 se retoma el servicio habitual.

En cuanto a la Línea R3 entre Fabra i Puig - La Garriga - Ribes habrá servicio alternativo por carretera, y entre Ribes y Puigcerdà no se prestará por causas meteorológicas.

El servicio alternativo por carretera también se ha decidido para la Línea R4 entre Manresa y Terrassa. Por otro lado, entre Terrassa y Martorell y en el tramo entre Manresa y Martorell Central se mantendrá el servicio habitual de trenes; mientras que entre San Vicente de Calders y San Sadurní de Anoia habrá un tren por hora y sentido con nuevos horarios.

Una semana marcada por los incidentes ferroviarios

La actual crisis de movilidad en Cataluña se inició el pasado martes 20, cuando un tren de la línea R4 sufrió un grave accidente en Gelida tras colisionar con un muro de contención que había caído sobre la vía a consecuencia de las intensas lluvias. El siniestro provocó la muerte de un maquinista y dejó 37 personas heridas.

Ese mismo día, horas antes, se produjo otro incidente en la línea R1, entre Maçanet-Massanes y Tordera, donde un tren descarriló al impactar con una roca desprendida sobre la vía. En este caso no se registraron heridos.

Como consecuencia de ambos sucesos, el servicio de Rodalies quedó completamente suspendido durante el miércoles y el jueves, afectando a unos 400.000 usuarios diarios, que se quedaron sin tren para sus desplazamientos habituales.

Problemas y nuevas alertas

La circulación ferroviaria se restableció a primera hora del viernes en todas las líneas, aunque con retrasos y numerosas incidencias.

Además, se produjo un nuevo desprendimiento de tierras en la R1, entre Blanes y Maçanet-Massanes, que obligó a detener un tren. El maquinista logró frenar a tiempo y retroceder hasta la estación más próxima sin que se produjeran daños personales.

Este episodio ha sido duramente criticado por el sindicato de maquinistas Semaf, que ha calificado la situación de "intolerable" y ha denunciado que Renfe les ha comunicado su intención de paralizar el servicio en todos los puntos de Rodalies catalogados con riesgo de desprendimiento.

Según el sindicato, ingenieros geotécnicos de Adif se desplazarán a todas las zonas señaladas para evaluar el estado del terreno y determinar si existen condiciones seguras para la circulación de trenes.