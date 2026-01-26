El crimen ha ocurrido en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga de Lleida

El detenido acudió voluntariamente a una comisaría de los Mossos d'Esquadra e informó de que había matado a una mujer

LleidaUn hombre de 65 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra por la muerte violenta de una mujer de 53 en un piso de Lleida. Las autoridades analizan los hechos, que por el momento no se investigan como un posible caso de violencia machista, aunque los investigadores indagan sobre cuál es la relación entre el varón y la víctima.

Lo ocurrido se ha producido en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga de Lleida, según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, indicando que la División de Investigación Criminal (DIC) de Ponent se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas.

El hombre acudió voluntariamente a comisaría para informar de que había matado a una mujer

Fuentes cercanas a la investigación citadas por EFE, las cuales no concretan cómo ha muerto la mujer, sí indican que se ha tratado de una muerte muy violenta. Según EFE, fue el detenido el que voluntariamente acudió a la comisaría de los Mossos para comunicar que había matado a una mujer.

Tras ello, varias dotaciones policiales se desplazaron a la vivienda indicada por el varón, donde confirmaron la muerte violenta de la víctima. Inmediatamente después, se procedió a la detención en comisaría del presunto autor.

Ahora, el acusado del crimen se encuentra en estos momentos en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida.