Un menor mata a un hombre en Castelldefels y se entrega en el Aeropuerto de El Prat

Un menor de 16 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra en el Aeropuerto de El Prat al entregarse al regresar a España tras huir el pasado mes de julio después de supuestamente matar a un hombre, al que apuñaló en un autobús en Castelldefels, en Barcelona.

La madrugada de día 18 de julio se produjo una pelea con arma blanca en el interior de un autobús urbano de Castelldefels, en la que resultó herido de gravedad un hombre

Según ha informado 'Crónica Global' al bajar del vehículo, los hechos se produjeron en las inmediaciones de la plaza Colom, en el tramo comprendido entre la avenida de la Constitución y la calle Juan de la Cierva, donde una disputa acabó degenerando en una agresión física.

Durante el forcejeo, el menor terminó en el suelo y, siempre según la versión de su defensa, sacó un elemento punzante con el que hirió a la otra persona en la pierna izquierda, alegando que actuó para defenderse del ataque.

Las pesquisas policiales apuntan a que el joven abandonó el país tras lo ocurrido, motivo por el cual se activó una orden europea de búsqueda y detención

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que lograron atender y estabilizar inicialmente a la víctima, antes de su traslado urgente al Hospital de Bellvitge. A pesar de los esfuerzos médicos, el herido falleció horas después.

El caso pasó a ser investigado por la División de Investigación Criminal (DIC), que consiguió identificar al presunto responsable semanas más tarde. Desde ese momento, los investigadores y la defensa del menor han negociado su comparecencia voluntaria ante la justicia, una entrega que se ha materializado este lunes a mediodía.