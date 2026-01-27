Álex Aragonés 27 ENE 2026 - 11:12h.

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha detectado una página, que suplantaba la identidad de un distribuidor legítimo de artículos de viaje

Los conductores sin la baliza V16 no será multados durante un periodo "razonable": "Nuestro objetivo no es recaudatorio, es salvar vidas"

BarcelonaDesde el pasado 1 de enero de 2026, la baliza V16 ha sustituido a los clásicos triángulos de emergencia como el sistema válido de señalización para vehículos inmovilizados en las carreteras. Estos dispositivos luminosos no han dejado de despertar dudas sobre su uso. Una incertidumbre que también han aprovechado los estafadores, conocedores de la necesidad que tienen los ciudadanos para adquirir este elemento.

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha detectado un portal fraudulento de venta de balizas, que tienen como objetivo señalizar incidencias viarias. La página en cuestión suplantaba la identidad de la empresa Raykong, un distribuidor legítimo de artículos de viaje, y está alojada en una dirección que contiene la palabra 'raykongdgt' para confundir al usuario y parecer legítima.

En el caso del diseño y contenidos de la web falsa, pretendían "generar confianza" entre los usuarios. Para ello, incluían la supuesta certificación del dispositivo y logotipos de los organismos oficiales, como la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior, y de empresas reconocidas, como Telefónica Tech.

"Los ciberdelincuentes aprovechan la necesidad de compra"

"Las personas que han adquirido una baliza V16 a través de esta tienda online no recibirán su pedido y sólo recibirán comunicaciones posteriores sobre retrasos en la entrega", ha alertado la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que ha recomendado extremar la precaución en la compra online de los dispositivos: "Los ciberdelincuentes aprovechan la necesidad de compra de este tipo de productos para estafar a los usuarios y robarles los datos personales o bancarios".

Por ello, el organismo catalán ha recordado a la ciudadanía que compruebe siempre que la dirección web de un negocio corresponda al oficial de la marca y evite comprar en portales que ofrecen descuentos exagerados u ofertas demasiado buenas para ser reales: "Si tienes dudas sobre la legitimidad de una web, no introduzcas nunca datos personales ni bancarios".

¿Qué hacer en caso de sufrir una ciberestafa?

En el caso de tener la duda de haber sido víctima de una estafa digital, lo primero que la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña recomienda es contactar con la entidad bancaria para desactivar las tarjetas y restringir los movimientos bancarios: "Si tenemos instalada en el teléfono móvil una aplicación de nuestro banco, es posible que podamos apagar las tarjetas nosotros mismos, pero sin embargo es necesario contactar enseguida con el banco para proteger nuestro dinero".

El siguiente paso es presentar una denuncia en cualquier comisaría de los Mossos d'Esquadra o de la Policía Local del municipio. Antes de ir, aconsejan recopilar toda la información posible sobre la estafa. Desde capturas de pantalla, enlaces, archivos descargados a mensajes recibidos o registros de transacciones: "Estas evidencias pueden servir para abrir una investigación sobre el delito. Es muy importante no borrar nada".

¿Hay alguna posibilidad de recuperar el dinero?

Si la víctima ha sido engañada por los ciberdelincuentes y autoriza el pago, se considera que ha dado el consentimiento y, por tanto, la entidad financiera suele denegar el retorno del importe alegando negligencia por parte del usuario: "En ese caso, sólo queda la opción de presentar una denuncia por vía judicial".

Por contra, la víctima tiene derecho a reclamar el dinero si a la hora de ejecutar el pago el banco no ha aplicado un doble factor de autenticación. En el caso de que este procedimiento no se haya realizado, el banco está obligado a reembolsar el dinero estafado: "Esto se debe a que las entidades financieras están obligadas a cumplir la Directiva PSD2, que especifica que antes de efectuar pagos online deben exigir un segundo factor de autenticación (un código PIN, un factor biométrico o una contraseña)".

En caso de que la estafa se haya producido en una plataforma de pago, recomiendan contactar con las entidades e informarse sobre las políticas de reembolso. Por último, si el pago se ha realizado con tarjeta de crédito o débito o con Bizum no se puede ejecutar una acción de devolución sin el consentimiento del beneficiario.

"Lo mismo sucede con una transferencia: además si el destino del dinero es un país fuera del ámbito europeo es muy difícil rastrear e identificar al destinatario. En el caso de las criptomonedas el problema es el mismo, no recuperaremos el dinero y será muy difícil rastrear a la persona que ha cometido el fraude", sentencian.