La asociación ARDE ha denunciado la granja con sello de bienestar animal: "130.000 codornices viviendo entre cadáveres y excrementos"

LleidaLa asociación ARDE ha denunciado a una granja con sello de bienestar animal situada en Juneda (Lleida) por presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública tras obtener imágenes que "muestran una situación de suciedad extrema, con cadáveres de codornices en estado de descomposición junto a los huevos destinados al consumo humano".

"Se trata de la primera infiltración que documenta el interior de la industria de huevos de codorniz en Europa, revelando una realidad que contrasta frontalmente con la imagen de sostenibilidad y bienestar que se traslada a los consumidores", ha explicado la entidad que protege a los animales.

La investigación se realizó a finales de octubre de 2025 en una explotación compuesta por cinco naves con alrededor de "130.000 codornices viviendo entre cadáveres y excrementos": "El material documenta una grave falta de higiene, con telarañas, acumulación de excrementos bajo las jaulas y decenas de aves muertas en distintos estados de descomposición".

"Podrían vulnerar la normativa europea sobre higiene de los alimentos"

La asociación ARDE ha destacado que algunas codornices presentan heridas visibles y signos evidentes de enfermedad sin recibir atención veterinaria, a pesar de que la explotación dispone del certificado de bienestar animal. Por ello, han denunciado los hechos ante la Fiscalía de Medioambiente de Cataluña y la Conselleria d’Agricultura por posibles irregularidades administrativas en materia de sanidad animal y por presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública.

"La convivencia de animales vivos y huevos con cadáveres putrefactos supone un riesgo zoonótico, con posibilidad de transmisión de enfermedades a humanos como la salmonella o la leptospirosis. Estas condiciones podrían vulnerar la normativa europea sobre higiene de los alimentos", ha añadido la entidad.

"La granja comercializa sus huevos a algunos de los mayores supermercados de España"

Uno de los hechos más graves documentados muestra a un operario activando el sistema mecánico de evacuación de estiércol con codornices vivas sobre la cinta transportadora, sin retirarlas previamente. Imágenes que también muestran cartones de huevos procedentes de la granja etiquetados como “Libres para Volar”, pese a que "las codornices se encuentran permanentemente enjauladas".

Por este motivo, ARDE solicita que se investigue también un posible delito de estafa: "La granja comercializa sus huevos a algunos de los mayores supermercados de España y cuenta con el sello de bienestar animal Welfair, un certificado independiente que afirma garantizar condiciones adecuadas para los animales destinados a consumo".

Un hecho "alarmante" por el que la asociación exige el cierre inmediato de las instalaciones investigadas en Lleida. “Los hechos observados no son un caso aislado. La violencia en la industria ganadera es sistemática. Tratan a los animales como si fueran máquinas en una fábrica. Exigimos al Gobierno y a los supermercados acciones urgentes para poner fin a las granjas de los horrores”, sentencian.