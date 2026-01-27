Detenida una mujer por apuñalar a un hombre en el cuello en Castellón

El hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital General de Castellón

Tras la agresión, la mujer ha huido del lugar de los hechos, pero finalmente ha sido detenida

Compartir







CastellónUna mujer ha sido detenida después de apuñalar a un hombre en el cuello en la localidad de Sant Joan de Moró, en Castellón. Los hechos ocurrieron este pasado lunes, cuando la mujer apuñaló al hombre, con el que residía en una vivienda de la calle Juan Sebastián Elcano.

Al acudir hasta el lugar los servicios de Emergencias, encontraron al hombre herido, sangrando, y tuvo que ser trasladado al Hospital General de Castellón, donde se encuentra ingresado.

La mujer huyó del lugar pero ya está detenida

Tras la agresión, la mujer ha huido del lugar de los hechos, pero finalmente ha sido detenida y se encuentra en dependencias policiales. Se trata de una mujer joven que tendría antecedentes.

Ahora, las autoridades investigan las causas del suceso y todas las hipótesis se mantienen abiertas.