Expulsado un futbolista juvenil de Cuenca por agredir a un árbitro y mandarle al hospital

El jugador pertenecía al club de fútbol CD Ciudad Encantada y ocasionó heridas leves al árbitro

La agresión al colegiado se produjo en los últimos minutos del partido que se disputó contra el Motilla CF

Compartir







Un futbolista de categoría juvenil del CD Ciudad Encantada, de 19 años, ha sido expulsado de su equipo tras haber agredido al árbitro del encuentro que se disputaba contra el Motilla CF, unos hechos por los que la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Cuenca con heridas leves.

El suceso ocurrió en un partido entre el CD Ciudad Encantada y el Motilla CF, cuando el jugador agredió al árbitro, que ha presentado una denuncia en la Policía Nacional, en los minutos finales del encuentro que se desarrollaba en el campo municipal 'Obispo Laplana' de Cuenca.

PUEDE INTERESARTE Muere un futbolista de 27 años en pleno partido: se desplomó en el campo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Mala imagen para las competiciones inferiores

En un comunicado, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) también ha condenado de forma rotunda lo ocurrido y ha señalado que observa "con enorme preocupación cómo se está generando un caldo de cultivo mediático que señala de forma sistemática a los arbitrajes, construyendo un relato que no solo es injusto, sino profundamente dañino para este deporte, y en especial, en aquellas competiciones inferiores".

PUEDE INTERESARTE Detenido el snowboarder olímpico Ryan Wedding por tráfico de drogas: estaba entre los 10 más buscados del FBI

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El club al que pertenecía el futbolista implicado, que ha reconocido que se sienten "avergonzado" por esta actitud, ha pedido disculpas al colegiado afectado, a todo el estamento arbitral y a la afición que presenció el partido y ha acordado la expulsión "irrevocable" del jugador implicado.