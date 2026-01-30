La tragedia de Maroua: muere tras golpearle una palmera a 450 metros de coger su tarjeta de residencia

Maroua fue golpeada por una palmera arrancada de cuajo en Torremolinos por la borrasca Joseph.

Maroua iba a la comisaría a recoger su tarjeta de residencia.

La fatalidad a veces es extrema en la vida. En el caso de Maroua, una joven marroquí de 31 años, la muerte la ha sorprendido literalmente, a 450 metros de una nueva vida en Torremolinos. La mala suerte y el destino se juntaron en su contra cuando una palmera cayó sobre ella cuando iba a lograr por fin su tarjeta de residencia para estar regularizada en España. Se quedó a 450 metros de la comisaría en la que le iban a dar los papeles, según el diario Sur.

Golpeada por una palmera

Maroua vivía en la zona de Carretera de Cádiz, en Málaga capital. La mañana del martes 27 de enero se había desplazado a Torremolinos para acudir a una cita en la comisaría de policía. Enronces, una palmera fue arrancada de cuajo por las fuertes rachas de viento de la borrasca Joseph, que alcanzaron los 80 kilómetros por hora golpeándola fatalmente.

Un guardia civil adscrito a la seguridad de los juzgados de Torremolinos fue el primero en acudir en su auxilio. Maroua había sufrido daños graves en las piernas, aunque la causa de la muerte fue el grave traumatismo torácico por el golpe de la palmera. Todos los esfuerzos de policías y sanitarios por reanimarla fueron en vano. Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han expresado el más sentido pésame a su familia y seres queridos. Maroua se quedó a unos minutos de lograr el sueño de su vida. Cruel destino.