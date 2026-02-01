Iván Sevilla 01 FEB 2026 - 17:46h.

El fuego se habría originado en un sofá de la casa por causas que ya se investigan

Una mujer de 78 años en estado leve fue rescatada del domicilio de la calle de Mossèn Salvador Ritort

TarragonaUn hombre, del que no ha trascendido la edad, aunque sí se sabe que tenía movilidad reducida, ha muerto en el incendio de una vivienda ubicada en Tarragona capital.

Según ha informado el Govern de la Generalitat de Cataluña, el fuego se originó minutos antes de las 13:46 horas por causas que ya investigan los Mossos d'Esquadra.

Los primeros informes apuntan a que habría empezado a quemarse un sofá del interior de la casa afectada y ubicada en la calle de Mossèn Salvador Ritort i Faus.

Una anciana rescatada en estado leve

Hasta allí se movilizaron variedad de efectivos de los bomberos, con dos camiones de agua, otro con autoescalera y una dotación ligera de coordinación y mando.

Al acceder al domicilio, hallaron el cuerpo sin vida de la única víctima mortal del suceso. Ya en la llamada a emergencias habían avisado de que un morador no había podido salir del inmueble.

Una vez extinguidas las llamas, que calcinaron por completo el sofá, los bomberos realizaron tareas de ventilación del hogar, ya que toda la casa quedó afectada por el humo.

Tres ambulancias con sanitarios y un equipo de psicólogos se desplazó al lugar también. Atendieron a una anciana de 78 años que se encontraba en estado leve.