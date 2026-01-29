Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Breda, Girona

Una mujer ha fallecido en el incendio que se ha declarado este jueves en su vivienda en el municipio de Breda, Girona

Una mujer ha fallecido en el incendio que se ha declarado este jueves en su vivienda en el municipio de Breda, Girona. Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han informado de que el aviso del siniestro se ha recibido a las 19:08 horas.

Inmediatamente se activaron siete dotaciones de los Bomberos, entre las que se ha incluido el Grupo Operativo de Apoyo (GROS), Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) y el Grupo Canino de Investigación (GRCR), por si era necesario trabajar en un escenario de derrumbe.

Los efectivos de Bomberos accedieron al interior de la vivienda y constataron que el origen de los desperfectos fue un incendio confinado que afectó a la cocina y que, probablemente por falta de oxígeno, se autoextinguió.

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

El cuerpo de la mujer, única ocupante de la vivienda, estaba en el suelo y, pese a la rápida intervención tanto de los Bomberos como de dos ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Los Bomberos de la Generalitat inspeccionaron el recinto, que no presenta daños estructurales y los Mossos d'Esquadra se han encargado de la investigación del siniestro.