El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona, que absolvió a dos acusados de los delitos de odio y contra la integridad moral por los que fueron juzgados después de que uno de ellos profiriera amenazas homófobas a un joven en un local de comida rápida de Barcelona durante el Día del Orgullo LGTBI de 2019.

La sentencia, consultada por Europa Press, recoge el recurso presentado por la Fiscalía y argumenta que no puede estimarse al considerar que requiere, "para alcanzar otra conclusión, la reevaluación de la prueba, lo que resulta vetado cuando tratamos la infracción de ley".

El tribunal critica que el Ministerio Público pretenda que acceda "a las fuentes de prueba para reevaluarlas", lo que no resulta posible porque implicaría una reevaluación de las declaraciones y de las grabaciones aportadas, así como de las inferencias que, en base a al acervo probatorio, hace la sentencia de instancia para alcanzar su conclusión, textualmente.

Los hechos

La Audiencia de Barcelona reconoció que, aunque la actitud fue intolerante, no superó el mínimo de "lesividad" que exige la ley para ser constitutiva de un delito de odio, pues el acusado no incitó a nadie y las expresiones se centraron en la vestimenta de la víctima, pero no en su orientación sexual.

Los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2019 en un local de comida rápida de Barcelona cuando la víctima y otra persona que habían participado en la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI estaban haciendo uso de las máquinas de autoservicio del restaurante.

Uno de los acusados, también usuario del local, le increpó por su forma de vestir y le dijo "te voy a hacer heterosexual a hostias", mientras el otro procesado, un vigilante de seguridad del establecimiento, presenciaba los hechos.