El juez ha dejado en libertad provisional al hombre que mató al joven vallisoletano Sergio Delgado al propinarle un puñetazo la madrugada del 24 de febrero de 2024 en Burgos después de que el jurado concluyera que, si bien fue el autor del golpe mortal, no ha quedado probado que lo propinara con ánimo de matar.

Los magistrados de la sección 1 de la Audiencia de Burgos han tomado esta decisión teniendo en cuenta que la pena a la que se enfrenta el autor de esta muerte violenta no puede ser mayor a cuatro años de prisión y, si se le impusiera esa pena máxima, él ya habría cumplido la mitad, ya que lleva en prisión preventiva desde febrero de 2024, según recoge el auto al que ha tenido acceso EFE.

De este modo, los magistrados, que no aprecian que exista riesgo de fuga, han decidido levantar la medida cautelar de prisión provisional y han acordado su libertad provisional con la obligación de comparecer cada mes ante la Audiencia o el Juzgado de Instrucción de su residencia, así como comunicar los cambios de domicilio y estar a disposición del tribunal.

La Fiscalía rebajó la petición de pena a cuatro años de prisión

En la lectura del veredicto de este caso, que está pendiente de sentencia, el jurado consideró que durante el juicio quedó probado que el acusado propinó el puñetazo, pero no podía imaginar las consecuencias de la agresión, por lo que quedó descartado tanto el asesinato como el homicidio doloso.

El Ministerio Fiscal, que había calificado los hechos de homicidio doloso con pena de 12 años de prisión, rebajó la petición a 4 años, con indemnización de 90.000 euros para cada progenitor y 25.000 para la hermana de la víctima.

La acusación participar se mantuvo fiel a su escrito de calificación -20 años por asesinato-, y se adhirió a la petición de la Fiscalía en cuanto a las indemnizaciones, mientras que la defensa, que defendió en el juicio un delito por homicidio imprudente, pidió 2 años de cárcel con la liberación inmediata del acusado.

Un puñetazo sin intención de matar

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 24 de febrero de 2024 cuando Sergio Delgado, en compañía de cuatro amigos, estaba celebrando una despedida de soltero en Burgos, y coincidió con el acusado en el exterior de un bar de copas de la zona de Las Llanas.

Víctima y agresor mantuvieron una conversación, como demostraron en el juicio varios testigos y la grabación de una cámara, y ahí el acusado le preguntó a Sergio Delgado si era de 'Pucela', a lo que este contestó que sí, un hecho probado para el jurado.

Sin embargo, no consideraron demostrado que el motivo del puñetazo fuera la procedencia de la víctima ni que el golpe se lo diera justo después de saberlo, porque nadie oyó la conversación completa.

"Una vergüenza"

Tampoco vieron probado que el puñetazo respondiera a una técnica de artes marciales, ni que eso influyera en la fuerza del golpe. La muerte de Sergio Delgado tuvo como causa fundamental, tal como indicaron los forenses, un traumatismo craneofacial que dio lugar a una conmoción medular, a consecuencia del puñetazo -que le rompió la nariz- y la posterior caída "a plomo" al suelo.

Para el jurado popular quedó probado que, también como indicaron los forenses, el alto grado de intoxicación alcohólica de la víctima influyó en su fallecimiento. La familia de Sergio Delgado consideró una "vergüenza" el veredicto del jurado, y en declaraciones a los medios de la hermana, Carla Delgado, ya anunciaron que recurrirían la sentencia.