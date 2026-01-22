Redacción Euskadi 22 ENE 2026 - 14:38h.

Los carteles se han colgado durante la noche de puentes y hasta de la céntrica balconada de la Virgen Blanca

La indignación por el trato racista al actor Sambou Diaby, al que echaron de un bar de Bilbao: "Es una burrada, me siento humillado"

Compartir







Vitoria-GasteizComo ya ocurriera el verano pasado, ahora también, los carteles se han colocado al amparo de la oscuridad nocturna y ha sido con las primeras luces del día cuando los vecinos de Vitoria se han topado con ellos. Los firma, al igual que hace unos meses, Vox y el mensaje se repite: “En 2039 habrá más extranjeros que vascos en Vitoria”. Hace siete meses, la capital alavesa anunció que se investigaría como un delito de odio las pancartas exhibidas en la ciudad: 'Más burkas que txapelas" o "Más kebab que pintxos".

Pancartas contra la presencia de personas de origen extranjero en la capital alavesa que insisten en hacer calar el apocalíptico mensaje de que quedan 13 años para “la fecha del reemplazo poblacional”.

Quejas de los vecinos

Recién estrenado 2026, Vox ha colgado sus carteles en varios puentes de la ciudad, así como en la céntrica balconada de la Virgen Blanca para disgusto de algunos ciudadanos al considerar que hace “promoción del odio” y que son “mensajes de ignorancia y odio”. Así, se ha recogido, por ejemplo, en el Buzón del Ciudadano, una plataforma municipal, en la que se habla de que “no vale todo”.

Cuando el pasado mes de junio, Vitoria amaneció con pancartas en las que se podía leer: 'Vitoria, 2039: Más burkas que txapelas', 'Más árabe que vasco' o 'Más kebab que pintxos', la propia alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, solicitó que se investigaran como un posible delito de odio para su posterior traslado a la Fiscalía”. La primera edil socialista recalcó en sus redes que “estos discursos afectan a la convivencia y merecen una reflexión. Tolerancia cero con el racismo”.