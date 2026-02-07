Redacción Andalucía Agencia EFE 07 FEB 2026 - 13:20h.

El detenido manifestaba claramente su odio al colectivo LGTBI con sus comentarios ofensivos

Los hechos ocurrieron entre finales del 2025 e inicios del 2026 en Las Norias de Daza de El Ejido

AlmeríaUn joven fue detenido por agredir y robar a sus citas de la aplicación Grindr profiriéndoles también insultos homófobos en la localidad de El Ejido (Almería), según ha informado la Guardia Civil.

El arrestado de 20 años está acusado de tres delitos de robos con violencia, con el agravante del delito de odio al colectivo LGTBI. Ya ha ingresado en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de Las Norias de Daza del municipio almeriense, entre finales del 2025 y principios del 2026. Varios hombres denunciaron que les habían sustraído pertenencias.

En el marco de la 'Operación URGI 26 ROLO', los agentes de la Benemérita identificaron y dieron con el sospechoso de esos asaltos el 3 de febrero, día que fue detenido.

Violencia física y verbal con sus citas

Siempre actuaba de la misma manera. Primero conectaba y chateaba con las víctimas a través de la app para después quedar con ellas en persona en una fecha acordada.

Los investigadores han recalcado que aprovechaba la vulnerabilidad de los afectados para robarles, utilizando violencia tanto verbal como física contra ellos. Su motivación era el odio a homosexuales.

De uno de ellos incluso cogió fotografías suyas personales para publicar en Grindr en perfiles falsos creados para conocer a otros hombres. Por tanto, se le imputa otro delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.

La Guardia Civil mantiene la operación abierta al no descartar la existencia de otras víctimas y ha hecho un llamamiento a cualquier persona que haya sufrido hechos similares para que acuda a denunciar.