El reconocimiento a los perros del cuerpo rural en Cataluña: tendrán categoría de agente

El Parlament catalán ha aprobado con una amplia mayoría una propuesta de Junts que insta al Govern a reconocer a los perros de la Unidad Canina de los Mossos d'Esquadra como "agentes" del cuerpo y que la Generalitat asuma los gastos de su manutención y asistencia veterinaria cuando se jubilen y sean adoptados.

En la comisión de Interior del Parlament, los grupos del PSC-Units, ERC, PP, Vox y Comuns han votado este miércoles a favor de la propuesta de resolución presentada por Junts, que ha prosperado sin ningún voto en contra y con la única abstención de la CUP.

La propuesta aprobada insta al Govern a reconocer a los perros de la Unidad Canina de los Mossos como "agentes" del cuerpo policial, "garantizando así su bienestar físico, psicológico y emocional a lo largo de toda su vida, más allá de su vida laboral".

La Generalitat asumiría los gastos de manutención

Además, plantea que sea la Generalitat la que asuma los gastos de manutención y asistencia veterinaria una vez los perros se jubilen -entre los 9 y los 11 años-, momento en que son adoptados, en la mayoría de ocasiones por parte de agentes y guías que han trabajado con ellos durante años.

En este sentido, la propuesta aprobada por el Parlament también pide a la Generalitat que impulse los cambios normativos "necesarios" para que los perros de la Unidad Canina de los Mossos sean considerados "propiedad" del departamento de Interior hasta su muerte, sin ceder la titularidad una vez el animal se jubile, pero permitiendo que los puedan tener en custodia agentes que hayan trabajado con ellos.

La propuesta también insta al Govern a que la aplicación de estas medidas tenga efectos retroactivos para todos los perros de la Unidad Canina que ya están jubilados.

Podrán recibir condecoraciones

Además, también solicita que la Generalitat reconozca la posibilidad de que los perros de la Unidad Canina reciban condecoraciones o menciones específicas en los diferentes actos institucionales, una cuestión que ya se llevó a la práctica hace casi un año en el Dia de les Esquadres de 2025.

La Unidad Canina de los Mossos d'Esquadra, creada hace 34 años, cuenta actualmente con unos 65 perros de varias razas -de ellos 50 en el complejo central de Egara, en Sabadell (Barcelona) y los demás repartidos por el resto de Cataluña-, especializados en áreas como la detección de explosivos, drogas, armas y billetes y en la búsqueda de personas o víctimas de catástrofes, entre otras.

Los perros de la Unidad Canina efectúan unos 5.000 servicios al año, el 60 % de ellos en la detección de explosivos -con unos 2.500 o 3.000 casos