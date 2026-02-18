René Pérez Joglar, conocido como 'Residente', debutará como director con 'Porto Rico', una película que eleva la cultura latina

René Pérez Joglar (Residente) debutará como director de largometraje con 'Porto Rico', un western caribeño épico y drama histórico encabezado por Benito Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, en su primer papel protagonista en cine. La película también cuenta con las actuaciones de Viggo Mortensen (Eastern Promises, Captain Fantastic, Green Book), Edward Norton (American History X, Birdman, A Complete Unknown) y Javier Bardem (No Country for Old Men), con más integrantes del elenco por anunciar.

'Porto Rico' fue coescrita entre René Pérez-Joglar y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris (Birdman) y combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia impactante inspirada en hechos reales.

Pérez Joglar es un artista, actor (In the Summers, Frank & Louis) y director ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, y una de las voces más influyentes de la cultura puertorriqueña y latinoamericana contemporánea. Su película marca la realización de un sueño de toda la vida para el creador multifacético.

"He soñado siempre con un hacer un film sobre mi país"

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, expresó Pérez Joglar. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece.”

La película cuenta con el respaldo de 'Live Nation Studios', 'Class 5 Films' y socios estratégicos, incluyendo la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad. El director ganador de múltiples premios Óscar Alejandro G. Iñárritu se desempeña como productor ejecutivo junto a Scott Budnick y su sello 1Community, Mike Novogratz, Sukey Novogratz, José E. Feliciano, Kwanza Jones, Henry R. Muñoz III y Noah Assad. UTA Independent Film Group representa las ventas internacionales.

"Bad Bunny y René contarán la historia de Puerto Rico"

'1868 Studios' fue creada a través de una alianza estratégica de varios años entre Pérez Joglar, Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision. La compañía desarrolla, produce y distribuye globalmente contenido original centrado en narrativas auténticas impulsadas por la cultura. Comprometida con elevar la cultura latina y llevar historias latinas a audiencias globales, '1868 Studios' crea proyectos premium que destacan la herencia, la identidad y la expresión creativa audaz en múltiples formatos.

Sobre su decisión de producir el proyecto, Edward Norton comentó: “Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo. Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando", dijo el protagonista de 'El Club de la Lucha'; mucho más después de la actuación del 'Conejo Malo' dio en la Super Bowl, donde reivindicó la cultura de su amada tierra frente a la política migratoria de Donald Trump.