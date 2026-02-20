Un joven ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor de 13 años

Investigan a un menor por una presunta agresión sexual a una compañera en un instituto de Vinaròs, Castellón

Un joven ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años, ha explicado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

La agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Democracia de la capital vallisoletana, tras lo que la Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía al menor de edad que, según los primeros indicios, es el supuesto autor del acuchillamiento.

Por el momento, los agentes no han confirmado nada más sobre lo sucedido. No han aclarado los motivos de la agresión ni si el menor ha sido detenido por los agentes. Solo han confirmado que, tras la muerte del joven de 16 años, también están investigando a una mujer.

Investigada una mujer y el menor de edad

La Policía Nacional también investiga a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrieron.

El joven, de 16 años según ha confirmado los servicios de emergencia de Castilla y León a través de un post de 'X'. Cuando los sanitarios y los agentes acudieron hasta el lugar, el menor seguía con vida y fue trasladado de inmediato a un centro médico para ser atendido.