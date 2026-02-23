Asun Chamoso 23 FEB 2026 - 19:30h.

El estudio de la UPF revela que 7 de cada 10 pacientes se relajan oyendo historias de ficción o paisajes sonoros en una clínica dental

La odontofobia, el miedo irracional al dentista, afecta a un 15% de la población en España

BarcelonaEl miedo irracional al dentista se llama odontofobia y afecta a un 15% de la población en España. Para rebajar la ansiedad ante extracciones, implantes o cirugías, los estímulos sonoros son efectivos. Así lo revela un estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que constata que 7 de cada 10 pacientes se tranquilizan escuchando historias de ficción o paisajes sonoros elaborados para relajar.

La terapia sonora se probó en una clínica dental de Castellón. Con auriculares, los participantes escucharon historias de ficción de suspense y la recreación sonora de un paseo por el bosque antes y durante una operación. El 72% aseguró que se había relajado con los estímulos sonoros y al 65% se les había hecho más corta la visita. También lo comprobaron con la reacción física porque el 73% de los que escucharon el pódcast les bajó la frecuencia cardíaca.

La investigación se enmarca en la tesis doctoral "Paisajes y ficciones sonoras en formato pódcast: Una alternativa para reducir la ansiedad en pacientes odontológicos" de Berenice Ponce, dirigida por Emma Rodero, catedrática de Psicología de los Medios y Neurocomunicación del Departamento de Comunicación de la UPF.

Menos estrés con un pódcast

Para Ponce, “los pacientes de una clínica dental pueden estar sometidos a mucho estrés, al tener que estar con la boca abierta, escuchar muchos ruidos en su entorno, ponerse en manos del dentista" Y añade "Haber conseguido que la persona se relaje, que ponga su atención en otros estímulos, ya es un efecto muy positivo. Las personas expresaron que nunca se habían sentido tan cuidadas y atendidas en el dentista”.

El punto de partida fue el poder terapéutico del sonido y desviar la atención con los pódcast para bajar la ansiedad de los pacientes en la visita al dentista. Los análisis constatan que la ficción sonora es más relajante que un paisaje sonoro porque estimula la creación de imágenes mentales al imaginarse el relato que están escuchando.