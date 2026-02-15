Uno de los factores más importantes a tener en cuenta con su consumo es la edad

Alerta por el 'reto del paracetamol': varios menores ingresados en el Materno Infantil de Málaga con intoxicaciones graves

Tomarse un paracetamol es un gesto muy común cuando sufrimos algún tipo de dolor. Pero debemos de conocer los riesgos que existen si abusamos de ellos, sobre todo si nos automedicamos. Después del ingreso de varios menores por el 'reto del paracetamol', los experto advierten de su uso.

En ocasiones, aumentamos su ingesta porque sentimos que no nos ha quitado el dolor. En otras, porque la mezclamos con otro medicamento o porque creemos que ya ha pasado el tiempo suficiente para tomar uno de nuevo. Pero todo esto conlleva riesgos para la salud.

¿Qué problemas puede causar el paracetamol?

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta con su consumo es la edad. En el caso de los más pequeños, hay que asegurarse de que el medicamento es adecuado para ellos, ya que no siempre se puede tomar el mismo. Una dosis alta en niños puede causar irritación estomacal en cuestión de horas y daño hepático en unos pocos días, según revelan los expertos de Mayo Clinic.

El paracetamol es un analgésico recomendado para dolores de cabeza, fiebres leves y moderadas o malestar en general, pero no es efectivo para otras molestias. En general, en personas adultas no conviene tomar más de 4 g al día.

Además de los daños hepáticos que pueden producir, se pueden detectar daños cardiovasculares, un riesgo que aumenta en los casos en los que se consume disuelto en una solución que contenga sal. Consumir paracetamol de manera continuada o en mayores dosis de las recomendadas puede producir una sobredosis acumulativa.

Puede aumentar en un 68% la posibilidad de sufrir un infarto, según un estudio

Un estudio publicado en la revista Annals of the Rheumatic Diseases concluyó que esta forma de medicarse podría aumentar hasta en un 50% las probabilidades de úlcera, un 68% más de padecer un infarto o incluso, un ictus, y hasta un 63% más de posibilidades de muerte súbita.

La coordinadora de Urgencias de Pediatría del centro, Silvia Oliva, asegura que han sido atendidos niños de entre 11 y 14 años con síntomas compatibles con ingestas masivas de paracetamol. Entre ellos se encuentran dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y un deterioro general que no mejora con las medidas habituales. Pero no ha habido ninguna muerte vinculada a este desafío.

El problema de estos desafíos son las lesiones que pueden dejar en los menores: "Hablamos de intoxicaciones que ponen en peligro la vida. Pueden llegar a ser mortales. En otros países ya se han descrito fallecimientos".