Después de que una niña de seis años falleciese en Alzira, Valencia, y otra de cuatro tuviese que ser hospitalizada tras haber acudido a la misma clínica dental y haberse sometido al mismo proceso de sedación, han saltado todas las alarmas. Las primeras hipótesis apuntaban a que la anestesia fuese defectuosa o estuviese en mal estado. Sin embargo, siguen investigando sobre qué ocurrió durante la intervención.

La sedación intravenosa en el dentista se utiliza en casos muy concretos. Algunos expertos como Iñaki Zamalloa y el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, han explicado en qué situaciones se emplea este tipo de procedimiento de sedación: "No es habitual, la sedación suele hacerse en casos en los que realmente haya muy poca colaboración por parte del paciente o gente con algún tipo de discapacidad". "Se emplea también en cirugías grandes que pueden tener una cierta duración".

El objetivo de este tipo de anestesia es reducir la ansiedad del paciente. También suele aplicarse en niños, pero con cierta precaución. "El problema es que suelen ser niños de corta edad con poco peso. Nosotros lo que hacemos es aplicar el óxido nitroso que es conocido como el gas de la risa que es el que nos permite trabajar con seguridad y con menor riesgo en el paciente".

La anestesia general implica una serie de garantías

Su uso, aunque es seguro, exige garantías muy estrictas: "Para la anestesia intravenosa siempre tiene que ser aplicada por un médico anestesista", añade Zamalloa. Con esta sedación el paciente siempre está consciente, ya que es moderada y nunca hay que confundirla con la anestesia local que es mucho más leve. "Con una aguja mucho más fina bloqueamos cualquier dolor que se pueda sentir y hacemos nuestro trabajo".

Con la anestesia general necesita un ambiente hospitalario y diferentes herramientas para que el paciente no sufra complicaciones: "El paciente tiene que ser entubado y necesita una respiración asistida". Con este tipo de sedación, el paciente tiene que recibir el alta por parte de los médicos antes de poder ir a casa. Primero, los sanitarios tienen que comprobar que el paciente se puede mover y respirar con normalidad, además de tener unas constantes normales.