La historia de Zander y Tyson, los dos perros rescatados tras ser robados en una protectora de Badalona

Asun Chamoso 26 FEB 2026 - 19:48h.

Tyson, un pitbull de un año, fue abandonado mientras que Zander, el mestizo de tres meses, fue vendido a un vecino

La protectora de Badalona, que ha sufrido tres asaltos en un año, pide más medidas de seguridad

BarcelonaLa historia del robo por encargo de Tyson, de un pitbull de un año, y del mestizo de tres meses Zander tiene un final feliz. Todo empieza este lunes cuando el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Barcelonès Nord (CAACBN) denuncia el robo de dos perros a la Guardia Urbana de Badalona. Al llegar al centro, los trabajadores descubrieron que alguien había forzado la valla del perímetro y las dos jaulas estaban vacías.

Tras el asalto, se empezó una campaña de difusión en las redes sociales y con carteles en la calle para localizarlos. Un llamamiento que funcionó porque en pocas horas apareció a Tyson en buenas condiciones. El pitbull estaba dando vueltas por el barrio de La Salut porque lo habían abandonado.

Así que la búsqueda continuó para encontrar del cachorro Zander. Esta vez fue más complicado. El martes, una vecina llamó al centro de acogida para contarles que había hablado con un joven que paseaba al perro y le había contado que se lo había comprado a un vecino. Con esta información, un par de voluntarios empezaron a dar vueltas en coche hasta dar con Zander este miércoles. La pareja que lo paseaba se asustó y se lo entregó cuando supo que había sido robado.

Detrás del robo de los dos perros, habría un vecino que habría entrado en el centro de acogida y habría grabado imágenes de los animales para luego preguntar a los clientes cual querían que se llevara. Al parecer, el pitbull de un año fue descartado y fue abandonado mientras el cachorro Zander fue vendido por unos 300 euros.

Se trata del tercer asalto a esta protectora de animales en el último año para llevarse en total cinco perros, incluidos estos dos últimos. "Una situación preocupante por la trama que puede haber detrás" afirma Romina Martínez, responsable de centros de la Fundació Daina. Les preocupa que el recinto esté desprotegido y se pueda volver a repetir. Por eso, reclaman al Ayuntamiento de Badalona más medidas de seguridad como una alarma y cámaras de seguridad que esperan que pronto estén instaladas.