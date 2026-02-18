Rocío Amaro 18 FEB 2026 - 07:30h.

La Sociedad de Cazadores de Málaga ha denunciado ante la Policía Nacional el asalto por el que se han llevado la mayoría de los canes y diverso material

Entre los animales sustraídos hay 13 podencos de un criador reconocido en la provincia

Compartir







MálagaLa Sociedad de Cazadores de Málaga ha denunciado ante la Policía Nacional el asalto, esta misma semana, a las perreras que titulariza en la Finca Pastor, en los Montes de Málaga. El robo se ha saldado con la sustracción de 45 perros de caza, la mayoría podencos, además de diverso material para el mantenimiento y adiestramiento de los animales.

Según ha informado la Federación Andaluza de Caza, los presuntos autores habrían accedido a las instalaciones durante la noche, abriendo hasta 12 perreras. Las mismas fuentes aseguran que para sacar a los animales los ladrones utilizaron uno de los remolques que se encontraba aparcado en el recinto. Posteriormente, el vehículo ha aparecido abandonado en una cañada próxima, sin rastro de los perros.

Estas perreras están constituidas legalmente como núcleo zoológico y se ubican en un terreno que la Sociedad de Cazadores cede en parcelas a sus socios. Muchos de ellos, por falta de espacio en sus domicilios, mantienen allí a sus auxiliares de caza en recintos habilitados.

Además de los perros, los ladrones sustrajeron utensilios de adiestramiento y cuidado, que son fundamentales para mantener a los animales en condiciones adecuadas.

13 de los animales pertenecen a un mismo dueño

Entre los más perjudicados se encuentra Juan López, cuya familia ha perdido 13 podencos en este robo. "De los 45 perros robados, 13 eran nuestros", asegura. "Mi hijo se dedica a criar y a cuidar podencos, de hecho ha ganado varios concursos andaluces y nacionales y es bastante reconocido en la provincia de Málaga", explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso Juan asegura que los autores del robo eran conocedores del valor de los animales que se han llevado. "Estoy seguro de que sabían qué perros se estaban llevando", insiste. "Se los han llevado a todos menos a uno, que creemos que pudo escapar", relata. Los animales sustraídos tienen entre uno y siete años y son perros de caza de pura raza, cuidados por sus dueños desde cachorros.

Además del valor sentimental, aseguran que la pérdida económica es muy elevada. "Para nosotros no tiene precio, son como de la familia y nuestro hobby, pero el valor económico es muy alto", dice Juan. "Uno de los que se han llevado lo compramos hace unos meses, era un semental que nos costó 2.000 euros", detalla. "Va ser imposible recuperarlos, seguro que los han robado casi por encargo y que los tendrán ya vendidos", lamenta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Juan añade un matiz que refleja la relación de los cazadores con sus animales: "Sabemos que los que pertenecemos al mundo de la caza estamos muy mal vistos, pero cuidamos a estos perros muchísimo y son parte de nuestra familia".

Los podencos, perros de caza históricos

El podenco es una familia de razas de perros de caza, valorados por su clara agilidad, su resistencia y unos sentidos más desarrollados que en otras razas. Aunque habitualmente se han usado para el trabajo en el campo, localizando y persiguiendo piezas de caza, cada vez son más populares como animales de compañía debido a su carácter leal y afectuoso en el hogar.

Los 13 podencos sustraídos a la Juan y a su familia no eran solo animales de trabajo, sino ejemplares premiados en concursos locales y nacionales, lo que incrementa la preocupación de los propietarios sobre su destino.

Posibles grupos organizados dedicados al robo y a la explotación de animales

Tras el asalto, los cazadores afectados han formalizado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y están notificando la sustracción al Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA). Este registro permite que los perros consten como robados en caso de que sean llevados a un veterinario o a una protectora, lo que facilitaría su localización.

Desde la Federación Andaluza de Caza recuerdan que llevan años denunciando la existencia de grupos organizados dedicados al robo y explotación de perros de caza. Según la entidad, estos animales pueden acabar siendo utilizados para la cría ilegal o abandonados cuando dejan de tener valor para quienes los sustraen.

En el caso de la Finca Pastor, todo indica que los ladrones actuaron con conocimiento previo, seleccionando los animales más valiosos y dejando atrás solo el remolque. Los propietarios hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana ante cualquier información que pueda facilitar la localización de los animales sustraídos en los Montes de Málaga.