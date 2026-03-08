Los Bombers han informado de que pasadas las 16:00 horas de la tarde han sido alertados del incidente

Muere un hombre de 30 años tras sufrir una indisposición cuando escalaba el Pico Curavacas en Palencia

Dos personas han sido rescatadas por los Bombers de la Generalitat de Cataluña este domingo cuando estaban encaramadas al techo de su coche en el cauce del río Gaià, en Tarragona, tras ser arrastrado el vehículo por la fuerza de la corriente.

Los Bombers han informado de que pasadas las 16:00 horas de la tarde han sido alertados de que una pareja pedía ayuda subida al techo de su vehículo, que ha sido arrastrado por la corriente cuando cruzaba el río por un paso en el municipio tarraconense de Montferri.

Las dos personas pidieron ayuda con su móvil

La fuerza del río, cuyo caudal ha aumentado considerablemente por las lluvias caídas en los últimos días en Cataluña, ha arrastrado el turismo unos 50 metros aguas abajo del lugar de paso.

Subidos al techo, han sido estas dos personas las que han pedido ayuda con su móvil a los servicios de emergencias, según han explicado a EFE los Bombers, que las han rescatado ilesas.

Los bomberos de la Generalitat de Cataluña, que han desplazado a la zona seis dotaciones, han anclado además el vehículo para evitar que sea arrastrado por el río y han salvado a las dos personas que se encontraban en el techo.