Ainara Fernández se encuentra "estable, está consciente y su evolución es favorable"

Encuentran el cuerpo de la desaparecida tras el derrumbe de la pasarela de El Bocal, Santander, la sexta víctima de la tragedia, de 20 años

Ainara Fernández tiene solo 19 años, pero ha vuelto a nacer en El Bocal. No en vano ha sido la única superviviente del grupo de amigos que paseaba por una pasarela de madera que se derrumbó a sus pies provocando la muerte de los seis amigos que la acompañaban. La joven está estable y se encuentra consciente en la unidad de politrauma del servicio de medicina intensiva del hospital Valdecilla.

Ella pudo salvarse al agarrarse a una grieta y evoluciona favorablemente de un "traumatismo de alta energía". Desde Elvillar, el pueblo de Álava del que es la joven, ya salió su familia para verla en estos duros momentos. Porque saben que el camino que le queda va a ser duro de recorrer.

Una joven de "sonrisa permanente y amante de los animales"

En el pueblo todos tienen la misma imagen de ella, una chiquilla con la sonrisa permanente y amante de los animales desde que era chiquita. Demuestra su vocación los estudios elegidos por la joven, que siempre quiso ser veterinaria. Estudia Ganadería y Asistencia en Salud Animal (GASA) en el CIFP La Granja de Heras.

"La familia, que es muy querida y apreciada en el pueblo, son momentos duros", ha asegurado el alcalde de Elvillar, Enrique Pérez. Sobre lo sucedido, Pérez señala que "es una tragedia". Los jóvenes fallecidos, de entre 19 y 25 años, tenían "toda la vida por delante".

Encontrada en shock, con hipotermia y contusiones

Ainara salvó su vida de milagro, y permaneció agarrada a la grieta de una roca golpeada y con el frío de las agua azotándola. Fue encontrada por un grupo de ciclistas que la encontraron en shock, con hipotermia y contusiones por todo el cuerpo. Aun así su primera reacción fue alertar de que otros compañeros habían caído. Ainara tiene una hermana y su padre, oriundo de Elvillar, falleció hace unos años mientras trabajaba en las viñas familiares, según informa El Comercio.

Dicen en su pueblo de solo 350 habitantes que su cuadrilla de toda la vida no ha pegado ojo y que se han propuesto ayudarla a afrontar la pérdida de sus amigos , Lucía San Martín (Camargo, 22 años), Xabier Bayón (Balmaseda, 21), Celia Lage (Baracaldo, 19), Eunate Hervas (Baracaldo, 19), Elena Sirbu (Guadalajara, 20 años) y Lluna Vallejo (Almería, 20). Todos ellos fallecieron en el fatídico accidente.

Una pasarle de madera en mal estado, avisos no escuchados y el error de un agente de la policía local

Ahora, se analiza qué pudo pasar para que esta tragedia, de la que Ainara ha sido la única superviviente, se produjera, Porque el cúmulo de circunstancias alrededor indican muchos errores. A escala. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera, lo que provocó la muerte de seis jóvenes. "La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado y lo debo decir con total transparencia".

La agente que recibió esa llamada de advertencia no abrió ninguna incidencia porque, según ha justificado la agente, no había ningún equipo disponible, aunque no consta que nadie se pusiera en contacto con ninguno, por lo que ese requerimiento "murió ahí". Ya se ha incoado un expediente informativo y sancionador para aclarar todo esto.

Pese a reconocer este error, la alcaldesa ha destacado que el ayuntamiento no es responsable del mantenimiento de esa pasarela ni de la zona, porque corresponde a Costas. La alcaldesa ha argumentado que el proyecto de la senda costera nunca se terminó y la obra no fue recepcionada por el ayuntamiento, de modo que esta administración local tampoco tiene que hacerse cargo del mantenimiento.

Igual ha recordado que ese proyecto de senda costera que "diseñó, licitó, adjudicó y ejecutó" Costas fue paralizado en octubre de 2014 por las protestas vecinales. "Paralizar una obra, como todo el mundo sabe, no es acabarla", ha advertido.

Después, en 2016, Costas hizo otro proyecto para finalizar esta actuación pero "ni se empezó". La alcaldesa ha añadido que en 2024 la Demarcación de Costas actuó en unas pasarelas en las zonas este y oeste de El Bocal, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que el mantenimiento es competencia de ese departamento. Igual ha insistido en que trabajará para que se depuren responsabilidades y no cree haber fallado ni en honestidad ni en transparencia. También ha añadido que no va a ser culpable "de las responsabilidades individuales que tiene cada uno".

Para que este suceso "no sea en vano", la alcaldesa de Santander se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para que no se repita. Ha explicado que el ayuntamiento elaborará y publicará un mapa de Santander en el que se vea claramente delimitado qué zonas son competencia municipal y cuáles son de Costas, distinguiendo con colores unos y otros terrenos para que se entienda fácilmente. Además, piensa sentarse "inmediatamente" para abordar esta cuestión con Costas, y ha afeado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que no cumpliera con "la elegancia" que habían pactado estos días al comparecer juntos por respeto a las familias.

En este sentido, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado las "tentaciones de hacer política partidista" con el suceso de El Bocal y ha subrayado que será la Justicia la que tenga que determinar las responsabilidades.