07 MAR 2026

Los bomberos están revisando el cauce del río Mogent, sus márgenes y puntos vulnerables para encontrar al hombre

BarcelonaContinúan buscando al conductor de una furgoneta que este 6 de marzo fue arrastrada por el río Mogent que discurre por la localidad de Llinars del Vallès (Barcelona). Las intensas lluvias provocaron su crecida.

Así, en un contexto meteorológico que mantiene la inestabilidad en el Mediterráneo este fin de semana, los bomberos de la Generalitat de Cataluña siguen tratando de localizar al desaparecido.

"Durante toda la noche hemos continuado trabajando intensamente. A primera hora de la mañana hemos hecho el relevo de las dotaciones. Seguimos con una quincena de terrestres", han precisado en sus redes sociales.

Junto a ellas en el terreno realizan labores igualmente las unidades subacuáticas, de drones, de perros de la unidad canina y del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) del Cuerpo.

Revisan el cauce, los márgenes y puntos vulnerables

"Si las condiciones meteorológicas lo permiten, desplegaremos medios aéreos también. La búsqueda la hacemos por el cauce del río, revisando márgenes y puntos vulnerables, desde el punto donde fue arrastrado el vehículo y hasta cinco kilómetros aguas abajo", han descrito.

Los efectivos que rastrean la zona este 7 de marzo recibieron el primer aviso del avistamiento de la furgoneta en medio de la rambla Giola a las 14:32 horas. De inmediato, se movilizaron hasta el lugar.

Accedieron a pie y con medidas de seguridad al automóvil, que estaba volcado a un lado y rodeado de agua embarrada. Las intensas precipitaciones habían hecho aumentar el nivel de esa riera de Llinars.

"No hemos localizado a nadie en el interior", aseguraban los bomberos en otra publicación en la red social X a las 16:50 horas. Iniciaron la búsqueda del conductor.

Caudales elevados en varios ríos como el Muga y el Ter

A pesar de que el episodio de acumulación de lluvia que comenzó el 5 de marzo ya ha finalizado, Protección Civil mantiene activada la Alerta del plan INUNCAT, según ha informado el Gobierno catalán.

Justifica la decisión de mantenerla todavía, al menos una jornada más, porque "varios ríos todavía presentan caudales elevados y pueden producir afectaciones en zonas cercanas" al lecho.

Especialmente hay peligro en el río Muga, a su paso por la estación de Boadella d'Empordà, y en el Ter, en la estación de Sant Joan de les Abadesses que baña. Así lo ha especificado la Generalitat.

Otros caudales importantes están en ríos de las cuencas internas, como el Fluvià, la Tordera, el Daró o el Gaià, según los datos de la Agencia Catalana del Agua.

Además, está haciendo un "seguimiento de la evolución de los desembalses, sobre todo en el pantano de Susqueda, que pueden incrementar puntualmente el caudal circulando aguas abajo".

Más de 200 litros en Viladrau y Puig Sesolles

Las cantidades de precipitación acumulada más destacadas registradas entre el 5 y el 6 de marzo han sido las siguientes, según han recogido los servicios meteorológicos:

Puig Sesolles (Vallès Oriental): 233,9 litros

(Vallès Oriental): 233,9 litros Viladrau (Osona): 201,2 litros

Parque Natural de Els Ports (Baix Ebre): 193,2 litros

Molló – Fabert (Ripollès): 150,2 litros

San Pablo de Segúries (Ripollès): 138,2 litros

Cantonigroso (Osona): 134,6 litros

Otras estaciones han superado los 100 litros, como Sant Joan de les Abadesses (107 litros), Olot (104,5 litros), Tagamanent – Montseny (104,3 litros), Vall d'en Bas (103,7 litros) o el pantano de Sau (101,6 litros).

Desde que comenzó el temporal en Cataluña, el 112 regional recibió 503 llamadas relacionadas con las incidencias por las lluvias. La mayoría de ellas en la provincia de Barcelona.

Los equipos de extinción de fuegos y rescates han llevado a cabo en las últimas horas una treintena de actuaciones para retirar árboles y ramas caídos en la vía pública, así como para achicar agua.