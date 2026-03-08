Un escalador de 30 años ha muerto tras sufrir una indisposición en el Pico Curavacas en Palencia

Los rescatistas también han tenido que evacuar al compañero del fallecido mediante una maniobra de grúa doble

PalenciaUn escalador de unos 30 años ha fallecido este domingo tras sufrir una indisposición mientras ascendía por la cara norte del pico Curavacas, en el término municipal de Triollo (Palencia).

Según la llamada de alerta recibida a las 13:03 horas en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el montañero escalaba encordado junto a un compañero en la vía Díez Riol de la cara norte del Pico Curavacas cuando empezó a sentirse mal, según ha informado el servicio de emergencias.

La evacuación del escalador

Tras recibir la llamada, el gestor del 112 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias de Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de dirigir el operativo, localizar la posición exacta del escalador, que estaba semi inconsciente, y de enviar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatistas, uno de ellos enfermera.

También se dio aviso a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Palencia.

Una vez en la zona, los rescatistas accedieron mediante una maniobra de grúa simple hasta el punto donde se encontraban los montañeros y evacuaron al escalador en un triángulo de salvación acompañados por la enfermera.

Durante el traslado en helicóptero hasta el campo de fútbol de Triollo, lugar acordado como punto de traspaso con los servicios sanitarios, el montañero entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que los socorristas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador semiautomático y ventilación con oxigenoterapia.

En Triollo esperaba un helicóptero medicalizado y una Unidad Enfermerizada de Sacyl, cuyos profesionales continuaron con las maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron salvar la vida del escalador.

Mientras tanto, el rescatista técnico regresó a la zona para evacuar al compañero del fallecido mediante una maniobra de grúa doble y trasladarlo a una zona segura en Vidrieros, donde se encontraba su vehículo.