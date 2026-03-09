Asun Chamoso 09 MAR 2026 - 14:05h.

La protectora de Manresa difunde un video del abandono de un macho de 12 años con la piel en mal estado

Una cámara de seguridad recoge como una conductora dejó al perro atado en la entrada del recinto

BarcelonaLa protectora Aixopluc de Manresa ha denunciado públicamente el abandono de un perro a las puertas de sus instalaciones en Can Poc Oli. Y lo ha hecho difundiendo un video en las redes sociales para tratar de localizar a la conductora: "Como mínimo, que se le caiga la cara de vergüenza".

Fue el viernes a primera hora de la mañana bajo una intensa lluvia. Una cámara de seguridad, instalada en la entrada del recinto, recoge el momento del abandono.

En las imágenes publicadas por la protectora de animales de Manresa, se ve como a las siete de la mañana llega un coche, y tras varias maniobras, aparca delante de un acceso del refugio. Una mujer sale del vehículo y deja atado en la puerta a un macho de unos 12 años con la piel en mal estado.

Llamamiento

La protectora de Manresa ha hecho un llamamiento para identificar a la conductora que abandonó el animal: "No podemos leer la matrícula. Si alguien reconoce el coche (tiene un golpe en la puerta trasera en el lado derecho y parece un Mazda 3 pero no estamos seguros así que si alguien puede proporcionar información sobre la marca y modelo del coche también podría ayudar), o si alguien conoce a la mujer o al perro, háznoslo saber". Y concluyen así el mensaje de denuncia: "Como mínimo, que se le caiga la cara de vergüenza".

Por su parte, los Mossos d'Esquadra investigarán la autoría del abandono del perro de 12 años en la protectora de Manresa.