El Gobierno invita a los ciudadanos a usar la aplicación 'Alertcops' para denunciar situaciones de maltrato o abandono de animales

Denuncian el abandono de dos gatos drogados con benzodiacepinas en un descampado en Huesca: "No sabemos quién lo hizo"

Gracias a la Ley del Bienestar Animal, el abandono y maltrato hacia los animales está cada vez más penalizado en España. Por ello, el Ministerio del Interior ha invitado a todos los ciudadanos a usar la aplicación 'Alertcops' para denunciar cualquier situación de maltrato a mascotas o a animales salvajes de la que puedan ser testigos.

'Alertcops' es una app que "ofrece los servicios de seguridad ciudadana y emergencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil de una manera rápida, directa, discreta y eficaz", tal y como se explica en la web gubernamental. Para denunciar una situación de maltrato animal, se puede abrir rápidamente un chat directo con la policía o la Guardia Civil para alertar del delito, compartir la ubicación del mismo y, si es posible, enviar fotos o vídeos que lo acrediten:

Un chat en contacto directo con la policía y la Guardia Civil

"Con el servicio Chat, puedes ponerte en contacto directo con la Policía Nacional y la Guardia Civil a través de un chat. En él, podrás comunicarte de manera rápida y eficaz y adjuntar archivos multimedia, así como recibir ayuda. Además, hemos incorporado un sistema de traducción simultánea a más de 100 idiomas para poder atenderte en cualquiera de ellos", versa la misma página.

Igualmente, desde el Ministerio de Interior recuerdan que también se puede denunciar un delito de maltrato animal acudiendo a las dependencias de la Policía Nacional, de la policía local o autonómica que se corresponda con el lugar de los hechos, a un agente medioambiental de la zona, a la Administración Pública Municipal, al Juzgado de Instrucción de guardia del lugar de los hechos o a la Fiscalía de Medio Ambiente.

El maltrato y abandono animal, un delito penal en España

El delito de maltrato animal está contemplado en el artículo 337 de nuestro Código Penal, que fue ampliado para reforzar también las penas contra el abandono. El artículo 337 bis, introducido en la reforma de 2015, elevó el abandono animal de una falta administrativa a un delito penal (aunque de carácter leve), protegiendo la vida y la integridad física del animal, quedando así el completo de la ley que protege a los animales domésticos:

Penas de prisión de tres meses a un año

Según la ley, "será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiendo a explotación sexual a un animal doméstico o amansado, a un animal de los que habitualmente están domesticados, a un animal que temporal o permanentemente viva bajo control humano o cualquier animal que no viva en estado salvaje".

Además, el artículo 337 bis castiga el abandono de animales domésticos, amansados o que viven bajo control humano en condiciones que puedan poner en peligro su vida o integridad. La pena establecida es de multa de uno a seis meses, pudiendo incluir inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales.