La Policía Local recibió la alerta de que había un animal en el interior de un contenedor en El Ejido

La Policía Local de El Ejido investiga a un hombre por abandonar un perro en un contenedor de basura. Los agentes afirman que el dueño del animal aseguró al principio que se le había perdido, pero después reconoció los hechos ante las autoridades. En ese momento, el varón fue informado de que sería investigado como presunto autor de un delito de abandono y maltrato animal.

Todo comenzó cuando la Policía Local recibió la alerta de que había un animal en el interior de un contenedor. "Una vez desplazados al lugar indicado, los agentes comprobaron que se trataba de un perro de pequeño tamaño, iniciando de inmediato las gestiones para su identificación", señalan en redes.

El animal sufría graves síntomas de deshidratación

Los agentes encontraron al dueño del perro y acabó confesando el presunto delito: "Las actuaciones permitieron localizar a su legítimo propietario, quien en un primer momento manifestó que el animal se le había perdido, aunque posteriormente reconoció los hechos ante los agentes, siendo informado "in situ" de que iba a ser investigado como presunto autor de un delito de abandono y maltrato animal".

El animal sufría graves síntomas de deshidratación y fue trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece ingresado y se recupera favorablemente. Desde la Policía Local de El Ejido se recuerda que el abandono y el maltrato animal constituyen un delito tipificado en el Código Penal.