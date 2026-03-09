Detienen a tres hombres por agredir sexualmente a una menor de 17 años en un parque de Barcelona

Los tres individuos abordaron a la menor de 17 años y comenzaron a hacerle tocamientos en sus partes íntimas

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres acusados de agresión sexual después de que intentasen violar a una menor de edad en un parque ubicado en la calle Dublín de Barcelona, en el barrio de La Sagrera. Según informa 'El National Cat', los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 20:00 horas de la tarde.

Los tres individuos abordaron a la menor de 17 años y comenzaron a hacerle tocamientos en sus partes íntimas. La joven, al ver que los tocamientos iban cada vez a más, consiguió salir corriendo del lugar.

Los agresores tenían antecedentes y habían sido okupas

Una vez que se alejó del parque, la menor alertó a los Mossos d'Esquadra de lo ocurrido. Los agentes hablaron con la joven y ella les facilitó la descripción de los tres agresores. Los policías comenzaron una búsqueda de los individuos y acabaron identificándolos.

Cuando confirmaron que se trataba de los tres agresores, procedieron a su detención por un delito de agresión sexual. Los agresores ya eran conocidos por la policía porque habían estado viviendo de okupas y cuentan con antecedentes.

Otra agresión sexual en menos de un mes

Hace menos de un mes, ocurrió una segunda agresión sexual en los jardines de Mossèn Costa i Llobera, en Montjuïc. El pasado 13 de febrero, una mujer de 45 años iba paseando a los perros cuando un desconocido la abordó por la espalda, la cogió por el cuello y la empezó a ahogar. Después, la violó y cuando terminó la dejó tendida en el suelo y huyó del lugar.

La mujer pidió ayuda como pudo y fue trasladada al Hospital Clínico. Los Mossos d'Esquadra han incrementado la vigilancia en la zona mientras buscan al agresor.