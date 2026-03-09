Disparó unos 10 tiros con un rifle de asalto AR-15, de los que cuatro alcanzaron la residencia, con al menos uno de ellos penetrando las paredes

La artista de Barbados se encontraba dentro de la vivienda en el momento del tiroteo

Una mujer ha sido detenida en Los Ángeles, California, después de aproximarse a la casa de la cantante Rihanna y abrir fuego indiscriminadamente contra la vivienda. En total, disparó unos 10 tiros con un rifle de asalto AR-15, de los que cuatro alcanzaron la residencia, con al menos uno de ellos penetrando las paredes, según han explicado las autoridades.

Todo ocurrió a las 13:21 horas (hora local) cuando la ahora detenida se acercó al domicilio de la artista, una mansión en Beverly Hills, disparando a continuación por motivos que se investigan.

Rihanna estaba en casa durante el tiroteo

La polifacética cantante, empresaria y actriz de Barbados se encontraba en esos momentos en el interior de su vivienda, pero, afortunadamente, según han señalado fuentes policiales, ni ella ni ninguna otra persona resultó herida, si bien las autoridades no han precisado si en la mansión de Beverly Hills se encontraban también su pareja, –el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos.

La detenida por abrir fuego contra la casa de Rihanna, una mujer de 30 años

La entonces sospechosa de haber realizado los disparos intentó huir después de abrir fuego, pero la Policía de Los Ángeles (LAPD) logró alcanzarla.

La detenida es una mujer de 30 años que quedó bajo custodia policial.