La Policía Nacional ha detenido a un hombre al que su vecina, una adolescente de 16 años con discapacidad acusa de haberla violado en una casa abandonada en un municipio valenciano de l'Horta Sud. La presunta agresión se produjo el pasado jueves 26 de febrero.

Según fuentes policiales consultadas por el medio Hortanoticias.com, la presunta agresión sexual se habría producido después de que un vecino de su finca, en quien confiaba plenamente, la convenciera para acompañarla a unas casas abandonadas en las afueras del municipio donde se encontrarían con unos amigos.

Tras huir regresó sola a su casa donde no contó nada

Una vez dentro de una vivienda en ruinas, el hombre la habría empujado sobre un sofá para violarla. La presunta agresión sexual le habría provocado lesiones físicas evidentes. La adolescente logró huir del lugar y regresó sola a su domicilio donde no contó nada a nadie de lo que había sucedido.

Tras pasar la noche con dolor y miedo, se decidió a relatar a su madre la agresión sexual sufrida, quien la llevó a urgencias del hospital público. Allí se activó el protocolo de agresiones sexuales. El personal médico confirmó la existencia de lesiones hemorrágicas compatibles con una violación y tomó las muestras biológicas necesarias en el área de Ginecología. Posteriormente, la víctima y su madre acudieron a la comisaría para formalizar la denuncia.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Xirivella (Valencia) acompañados por especialistas de la Policía Científica se dirigieron al lugar de los hechos donde recuperaron las prendas olvidadas de la víctima, así como restos biológicos que podrían pertenecer al presunto agresor.