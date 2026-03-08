Las lluvias se registraran en buena parte del país y durante la primera mitad de la semana estarán causadas por una DANA

Las fuertes lluvias en Euskadi provocan crecidas de los ríos con algunos desbordamientos durante la noche

Las lluvias vuelven a ser los protagonistas y aparece la sensación de que este invierno no tiene fin. Lo cierto es que, desde hace 30 años, el periodo de enero y febrero no era tan lluvioso como el de este 2026. Pero tocará coger más paciencia porque la semana que viene estará pasada por agua, según informa Núria Seró.

Las precipitaciones se registraran en buena parte del país y durante la primera mitad de la semana estarán causadas por una DANA. El embolsamiento de aire frío, que está en niveles altos de la atmósfera, nos irá inundando durante los próximos días. Irá cruzando de norte a sur e irá dejando un tiempo inestable, sobre todo el lunes, martes y miércoles. A partir de ahí, se registrarán menos lluvias pero tendremos que aprovechar el jueves porque será el único día más tranquilo.

Siete comunidades, en alerta en lunes por nieve, lluvias y oleaje

La inestabilidad persistirá este lunes en la península por la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva DANA. Durante este lunes siete comunidades autónomas estarán en riesgo (alerta amarilla) por nieve, lluvias y oleaje. En concreto, Asturias, Castilla y León (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora) y Madrid por nevadas que se podrán acumular hasta los cinco o diez centímetros en 24 horas.

Además, Baleares (Mallorca y Menorca) y Cataluña (Girona) tendrán activos los avisos por precipitaciones. Las lluvias se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, Galicia (A Coruña y Pontevedra) y Canarias (Gran Canaria, La Palma, La gomera, El Hierro y Tenerife) estarán en alerta amarilla por oleaje.

La Aemet prevé que la DANA podrá dejar en el oeste peninsular cielos nubosos o cubiertos en la península y Baleares. Así, se esperan precipitaciones generalizadas que serán más ocasionales en litorales del sudeste. Las lluvias serán más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña.