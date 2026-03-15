Jordi Pujol reaparece junto a su hijo Oriol y Joan Laporta para votar en las elecciones del Barça

Se trata de la primera aparición pública de Jordi Pujol desde el pasado mes de diciembre

El exdirigente catalán ha acudido apoyado en un caminador y acompañado por su hijo Oriol y Joan Laporta

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BarcelonaEl expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, ha acudido a las urnas del Camp Nou para decidir el nuevo presidente del Barça. El exdirigente catalán ha acudido apoyado en un andador y acompañado por su hijo Oriol y Joan Laporta, presidente saliente de la entidad y aspirante a la reelección, según informa '20 Minutos'.

También han acudido junto a él miembros de la candidatura de este último como la exvicepresidenta del área institucional Elena Fort, para depositar su voto.

La primera aparición pública desde diciembre

Se trata de la primera aparición pública de Jordi Pujol desde el pasado mes de diciembre, cuando asistió al funeral del exvicepresidente blaugrana Carles Vilarrubí en la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona. El exdirigente estuvo acompañado de su hijo y utilizando el andador.

Pujol, que fue presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, está siendo juzgado, junto a siete de sus hijos entre los 18 acusados, por presunto enriquecimiento ilícito. El expolítico sigue las sesiones desde su casa después de que la Audiencia Nacional le permitiese en noviembre de 2025 "conectarse" desde "su domicilio" por su estado de salud.

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Pujol estuvo ingresado por una neumonía

Pujol estuvo ingresado en el hospital a mediados del mismo mes por una neumonía y tras un informe forense de su defensa que exponía que el catalán presenta "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".

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El expresidente compareció en el arranque de la vista oral del juicio por videoconferencia el pasado 24 de noviembre y señaló estar a disposición del tribunal para declarar pese a su estado de salud, según indicaron entonces fuentes jurídicas.

Pujol no ha sido el único político que ha participado en estos comicios. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el exlíder de JxCat en el Parlament y adjunto a la presidencia del partido, Albert Batet, y el exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardà también han votado en estas elecciones.