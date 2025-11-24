La Audiencia Nacional acoge un nuevo juicio histórico en España: esta vez contra Jordi Pujol y su familia

El Clan Pujol está acusado de enriquecerse con comisiones a cambio de adjudicaciones ilegales

Compartir







Este lunes comienza el juicio al que fue presidente de la Generalitat desde 1980 a 2003, Jordi Pujol. La Audiencia Nacional le juzga, junto a sus siete hijos, por haber formado una supuesta organización criminal, con la que se habrían enriquecido durante décadas con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones. Antes de comenzar la vista se evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, recientemente hospitalizado.

Jordi Pujol recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Por eso está previsto que declare por videoconferencia desde su casa de Barcelona. Su defensa pide archivar la causa porque no está en condiciones, ni físicas ni cognitivas para declarar ni para defenderse.

PUEDE INTERESARTE Pujol deberá comparecer por videocoferencia al inicio del juicio en la Audiencia

Este lunes comienza un nuevo juicio histórico en España contra, para muchos un líder, una familia, casi una religión… 'el Pujolismo'.

La familia Pujol Ferrusola está acusada de enriquecerse durante años de las comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y luego esconder esa fortuna en Andorra durante años.

Los miembros de clan Pujol, incluida la matriarca Marta Ferrusola que falleció, están acusados de diversos delitos como asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración en la ejecución.

PUEDE INTERESARTE El estado de salud de Jordi Pujol

Las peticiones totales de cárcel suman más de 100 años. Para el patriarca piden nueve años de cárcel. Para su primogénito, considerado el cabecilla, Jordi Pujol Ferrusola, su mujer, Mercedes Gironés, y su hermano Josep piden hasta 29 años de prisión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para el resto de hijos, cinco, piden hasta 8 años de cárcel. Son: Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta Pujol Ferrusola.

Evalúan el estado de salud real de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado a primera hora a Jordi Pujol, que presidió la Generalitat ininterrumpidamente entre 1980 y 2003, para examinarlo personalmente, aunque por videoconferencia, y determinar si le archiva la causa por demencia sobrevenida, como solicita su defensa a partir de los informes de los forenses, encargados por la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El expresident será explorado por los jueces. Tras una comparecencia que se celebrará a puerta cerrada, y en la que también intervendrán los médicos forenses, el juicio arrancará con las cuestiones previas, en las que las defensas tienen previsto blandir su artillería para tratar de forzar la nulidad del caso, con la Operación Cataluña y los plazos de prescripción sobre la mesa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las cuestiones previas se alargarán, previsiblemente, durante dos días, a lo que seguirán las primeras declaraciones de testigos: entre el martes y el jueves está previsto que declaren 11 personas, entre ellos una hija de Jordi Pujol Ferrusola y Joan Anton Sánchez Carreté, quien fuera asesor fiscal de la familia.

Hasta el próximo mes de mayo, el juicio se prolongará durante 41 sesiones por las que desfilarán 254 testigos. Los acusados no declararán hasta la fase final del proceso, probablemente el próximo mes de abril.

Además de a la familia Pujol Ferrusola, el banquillo de la Audiencia Nacional aguarda a otros 11 acusados, la mayoría empresarios a quienes la Fiscalía acusa de haber pagado las comisiones con las que la familia engordó su patrimonio en Andorra o de colaborar con las operaciones de blanqueo de los fondos.

Para la acusación pública, los Pujol conformaron una asociación ilícita, con el expresident y su esposa en la cúspide, para repartirse con empresarios afines a CDC los beneficios obtenidos en las adjudicaciones de contratos públicos de administraciones controladas por CDC.

El primogénito de la familia, según las tesis de la Fiscalía, sería el encargado de recabar esas comisiones, gestionar el patrimonio y blanquearlo con operaciones en el extranjero para después distribuirlo entre la madre y los hermanos, que en 2000 se cobraron cada uno 126 millones de las antiguas pesetas (757.300 euros).

La amnistía fiscal

La mayoría de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron sus fondos gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012. No están acusados de fraude fiscal por el tiempo transcurrido desde los ejercicios en que mantuvieron oculto el dinero en bancos andorranos, por lo que el delito ya está prescrito.

No es el caso de Jordi y Josep Pujol Ferrusola: tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado les acusan de delitos de fraude fiscal, que alcanzarían los 7,7 millones para el primogénito.

Durante la investigación se halló también una cuenta de Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol asumía ser el titular de 307 millones de las antiguas pesetas (1,8 millones de euros) ingresadas en 2000, un fraude que Hacienda cifró en 885.651 euros pero que consideró prescrito.